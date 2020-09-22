Atlético-MG libera Cazares para acertar contrato com o Corinthians

Falta muito pouco para o Corinthians anunciar Juan Cazares como novo reforço do clube. Isso porque os detalhes que faltavam para o martelo ser batido foram acertados nesta terça-feira, quando o jogador e o Atlético-MG se acertaram para rescindir o contrato que iria até o fim deste ano.O Galo, por meio de seu presidente, na última segunda-feira, garantiu que a liberação só aconteceria se houvesse uma compensação financeira e ela ocorreu no momento em que o equatoriano aceitou abrir mão de valores que teria a receber do clube mineiro para efetuar a rescisão. Além disso, os atleticanos ficarão com uma parte dos direitos econômicos.
Entre o Corinthians e Cazares já estava tudo acertado, tanto para o caso de um empréstimo sem custos até o fim deste ano, quanto para o caso de uma rescisão contratual. Dessa forma, o meia assinará contrato em definitivo, a princípio, com duração até o meio de 2021, com possibilidade de renovação. O contrato, segundo apurou o LANCE!, deve ter cláusulas de "proteção" ao Timão, em casos de indisciplina, assunto que foi bastante debatido nos bastidores.
Cazares é esperado para desembarcar em São Paulo nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar o vínculo com o Corinthians. Ele se junta um ex-companheiro de Atlético-MG, Romulo Otero, que nesta terça-feira, em entrevista coletiva virtual, aprovou a contratação do amigo. Pelo Galo, a dupla esteve em campo em mais de 100 partidas e conquistou o estadual de 2017.