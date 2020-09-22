Atlético-MG libera Cazares para acertar contrato com o Corinthians

Crédito: Mauricia da Matta/Photo Premium/Lancepress!

Falta muito pouco para o Corinthians anunciar Juan Cazares como novo reforço do clube. Isso porque os detalhes que faltavam para o martelo ser batido foram acertados nesta terça-feira, quando o jogador e o Atlético-MG se acertaram para rescindir o contrato que iria até o fim deste ano.O Galo, por meio de seu presidente, na última segunda-feira, garantiu que a liberação só aconteceria se houvesse uma compensação financeira e ela ocorreu no momento em que o equatoriano aceitou abrir mão de valores que teria a receber do clube mineiro para efetuar a rescisão. Além disso, os atleticanos ficarão com uma parte dos direitos econômicos.

Entre o Corinthians e Cazares já estava tudo acertado, tanto para o caso de um empréstimo sem custos até o fim deste ano, quanto para o caso de uma rescisão contratual. Dessa forma, o meia assinará contrato em definitivo, a princípio, com duração até o meio de 2021, com possibilidade de renovação. O contrato, segundo apurou o LANCE!, deve ter cláusulas de "proteção" ao Timão, em casos de indisciplina, assunto que foi bastante debatido nos bastidores.