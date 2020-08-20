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Atlético-MG estende contrato do meia Hyoran até fevereiro de 2021

O aumento no tempo de seu empréstimo é pela mudança no calendário do futebol brasileiro, que só terminará a temporada 2020 no ano que vem...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 17:22

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:22

Crédito: Hyoran já fez 20 jogos com a camisa do Galo desde a sua chegada, em janeiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG prorrogou o empréstimo do meia Hyoran, que atualmente vem sendo muito utilizado na equipe comandada por Jorge Sampaoli. Cedido pelo Palmeiras, o contrato do jogador foi estendido até o fim da Série A, em fevereiro de 2021. O acordo inicial venceria no fim deste ano, mas com a mudança no calendário brasileiro do futebol por conta da pandemia do coronavírus, houve a necessidade de aumentar a permanência de Hyoran no elenco alvinegro. O novo contrato já foi protocolado e publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Hyoran, de 27 anos, chegou ao Atlético-MG no início deste ano, com os valores de seus direitos fixados. Com a camisa alvinegra já foram 20 jogos, com três gols marcados. O jogador tem tido prestígio com os treinadores do Galo em 2020, sendo muito utilizado por Dudamel, que já saiu do clube, e agora por Sampaoli.

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