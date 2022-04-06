Atlético-MG empresta atacante Echaporã para a Ponte Preta

O Atlético-MG vai emprestar o atacante Echaporã para a Ponte Preta, que disputará a Série B do Brasileirão. O jogador ficará na Macaca até o fim do ano no clube de campinas. A Ponte vai fazer o pagamento integral do salário do jogador, de 22 anos, revelado nas categorias de base do Galo, enquanto ele defender a equipe paulista. Echaporã fez três jogos pelo time principal do Atlético este ano, com cinco atuações no total, desde 2021 e marcou um gol. O atacante estava na lista de 50 inscritos na Libertadores pelo Atlético, mas com o empréstimo, deverá ser substituído. A forte concorrência no elenco, fez o clube mineiro procurar novas oportunidades para o jovem atleta. Echaporã já está em Campinas e a diretoria da Macaca espera os resultados dos exames para anunciá-lo como reforço de forma oficial.