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futebol

Atlético-MG empresta atacante Echaporã para a Ponte Preta

O jogador revelado na base do Galo, ficará na Macaca até o fim da temporada...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 23:02

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 23:02
O Atlético-MG vai emprestar o atacante Echaporã para a Ponte Preta, que disputará a Série B do Brasileirão. O jogador ficará na Macaca até o fim do ano no clube de campinas. A Ponte vai fazer o pagamento integral do salário do jogador, de 22 anos, revelado nas categorias de base do Galo, enquanto ele defender a equipe paulista. Echaporã fez três jogos pelo time principal do Atlético este ano, com cinco atuações no total, desde 2021 e marcou um gol. O atacante estava na lista de 50 inscritos na Libertadores pelo Atlético, mas com o empréstimo, deverá ser substituído. A forte concorrência no elenco, fez o clube mineiro procurar novas oportunidades para o jovem atleta. Echaporã já está em Campinas e a diretoria da Macaca espera os resultados dos exames para anunciá-lo como reforço de forma oficial.
Crédito: EchaporãécriadabasedoGaloevaidefenderaMacacanorestantedatemporada-(PedroSouza/Atlético-MG

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