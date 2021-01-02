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Atlético-MG e Palmeiras decidem quem irá jogar as semifinais do Campeonato Brasileiro sub-20

O duelo entre os jovens das duas equipes será neste domingo, 3 de janeiro, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte...
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Publicado em 

02 jan 2021 às 19:03

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 19:03

Crédito: Caso haja novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis-(Fabio Menotti / Ag. Palmeiras
As equipes Sub-20 de Atlético-MG e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo, 3 de janeiro, às 20h30, pelo de jogo volta das quartas de final do Brasileiro da categoria. A partida acontecerá no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, e terá transmissão do Sportv e da CBF TV. No jogo de ida, na última terça-feira, 29, no Allianz Parque, em São Paulo, as equipes empataram sem gols. Para avançar à semifinal, ambos precisam da vitória. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Quem se classificar fará uma das semifinais do torneio contra o vencedor do confronto entre Corinthians e Grêmio. Na partida de ida, as equipes empataram em 0 a 0, em São Paulo. O jogo de volta também acontece neste domingo, em Porto Alegre.
O Atlético terminou a fase classificatória em 1° lugar, com 38 pontos, 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, 36 gols a favor e 20 contra. Já o verdão foi o oitavo, com 30 pontos, conseguindo 10 vitórias, nenhum empate e nove derrotas. O atacante Guilherme Santos, do Galo, é o artilheiro da competição, com 12 gols.

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