Atlético-MG e Palmeiras decidem quem irá jogar as semifinais do Campeonato Brasileiro sub-20

Crédito: Caso haja novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis-(Fabio Menotti / Ag. Palmeiras

As equipes Sub-20 de Atlético-MG e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo, 3 de janeiro, às 20h30, pelo de jogo volta das quartas de final do Brasileiro da categoria. A partida acontecerá no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, e terá transmissão do Sportv e da CBF TV. No jogo de ida, na última terça-feira, 29, no Allianz Parque, em São Paulo, as equipes empataram sem gols. Para avançar à semifinal, ambos precisam da vitória. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Quem se classificar fará uma das semifinais do torneio contra o vencedor do confronto entre Corinthians e Grêmio. Na partida de ida, as equipes empataram em 0 a 0, em São Paulo. O jogo de volta também acontece neste domingo, em Porto Alegre.