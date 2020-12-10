Atlético-MG e Cruzeiro tem novo encontro pelo Mineiro Feminino

Crédito: As meninas do Galo já estão classificadas para a final do Mineiro Feminino-. Se as Cabulosas ganharem, assume a liderança do Estadual-(Igor Sales/Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira,11 de dezembro, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2020. A partida será disputada a partir das 15h, na Vila Olímpica, em Belo Horizonte.

Este será o terceiro confronto para as Cabulosas em menos de uma semana. No dia 5 de dezembro as cruzeirenses venceram o América por 7 a 0 e na última terça-feira enfrentaram o próprio Atlético e o resultado foi um empate em 0 a 0, na Toca 1.

Com o placar em casa, o Cruzeiro se manteve na segunda posição da tabela, atingindo os oito pontos, com duas vitórias e dois empates. O Atlético-MG é o primeiro colocado com 10 pontos e já está classificado para a final do campeonato. O América-MG vem em terceiro com três, e o Ipatinga contabiliza um ponto. Os dois primeiros times do quadrangular disputam a decisão em jogo único, no dia 19, com o clube de melhor campanha como mandante. Uma vitória garante as Cabulosas na decisão para mais um duelo contra o Galo Feminino.

Marcelo Frigério, técnico da Raposa, falou sobre a preparação da equipe e a expectativa para o duelo desta sexta.

-Ainda estamos sofrendo um pouco com a parte física e vimos isso no jogo de terça-feira, com as atletas mostrando cansaço após o primeiro tempo. Nós sabíamos que a questão física seria complicada, até porque muitas delas tiveram Covid e tem também a tensão que envolve um clássico. Estamos fazendo uma sequência de cinco jogos em 15 dias. Os jogos estão servindo para treinar, para condicionar as jogadoras e temos que aproveitar o tempo para recuperar. Então estamos tomando muito cuidado com a parte física. Mas este primeiro confronto já passou e acredito que nesta próxima partida a equipe já esteja melhor. É um jogo importante e vamos firmes-disse.