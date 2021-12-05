Atlético-MG derrota o Bragantino e faz a festa com sua torcida no jogo de entrega da Taça do Brassileirão

O Bicampeão Brasileiro, Atlético-MG, não decepcionou e fez a festa da torcida para celebrar a conquista do titulo, ocorrida na quinta-feira, 2 de dezembro, diante do Bahia. O Galo superou po Red Bull Bragantino por 4 a 3, gols de Hulk, Keno, Zaracho e Savarino para o alvinegro, com Ytalo e Artur(duas vezes) anotando os gols do Massa Bruta, neste domingo, 5 de dezembro, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida teve estádio lotado, muita alegria do torcedor e a entrega do cobiçado troféu para o time mineiro, que chegou aos 84 pontos, tendo a segunda melhor campanha na história dos pontos corridos. O time paulista segue em 6º, com 53 pontos, ainda na briga por vaga direta na Libertadores. Dia de festa, Galo fez seu papel Apesar de um começo lento, de “ressaca” pela celebração do título, o Atlético conseguiu se manter concentrado, mesmo levando uma virada do Red Bull Bragantino logo no início do segundo tempo. A equipe mineira ativou o “modo virada” e colocou ordem no jogo, aplicando 4 a 2 com merecimento. Keno, o diferencial da reta final Além dos gols diante do Bahia, Keno recuperou o seu bom futebol na reta final da competição, deixando sua marca diante do Massa Bruta, o que deixa o torcedor ainda mais animado para as finais da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, que se iniciam no proximo fim de semana. Hulk, craque e artilheiro do Brasil Preservado no primeiro tempo, o atacante entrou, mostrou ser “fominha” e fez o 19º gol no campeonato, ampliando sua liderança na artilharia da competição. Bragantino ”vendeu caro” a derrota Em nenhum momento o time paulista deu “mole” para o Galo, o que valorizou ainda mais a vitória no dia da entrega da taça. Dia da taça. Massa em delírio Um momento que o Clube Atlético Mineiro não poderá esquecer jamais: a paixão e fidelidade do seu torcedor que é o maior merecedor da conquista do bicampeonato Brasileiro.