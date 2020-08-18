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Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Eduardo Sasha

O presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, fez o comunicado em seu Twitter. Sasha já vestiu a camisa alvinegra em um vídeo promocional do Galo...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 23:21

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 23:21

Crédito: Sasha conesguiu um acordo com o Santos e defenderá o clube mineiro-(Reprodução/Atlético-MG
O Atlético-MG anunciou sua oitava contratação na “era” Sampaoli. O Galo fechou negócio com o atacante Eduardo Sasha, de 28 anos, que estava no Santos.
O presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, fez o comunicado da nova aquisição em sua conta no Twitter(veja abaixo). A conta oficial do alvinegro tratou de fazer as honras da casa com um vídeo promocional do jogador vestido com a camisa atleticana. O negócio chegou uma conclusão graças ao acerto entre o jogador e o Peixe sobre a retirada de uma açãl judicial no valor de R$ 15 milhões movida pelo atleta contra o time paulista. A pendência foi resolvida e Sasha se junta a Sampaoli, com quem trabalhou em 2019 no projeto do Galo de ser um clube de projeção nacional e internacional por muitos anos. O time mineiro irá pagar 1,5 milhão de euros (cerca de de R$ 10 milhões) para contar com Sasha durante quatro anos. O novo atacante do Atlético terá como concorrente mais direto Marrony por uma vaga como “falso” camisa 9 do time. Mas, como há grande revezamento da equipe do técnico argentino, Sasha terá o seu espaço no Galo. Pelo Santos foram 104 partidas com 23 gols anotados, sendo 14 deles no Brasileirão de 2019, sob comando de Sampaoli.

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