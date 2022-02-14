Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG alega falta de estrutura para treinos em Cuiabá e irá viajar um dia antes da final da Supercopa
futebol

Atlético-MG alega falta de estrutura para treinos em Cuiabá e irá viajar um dia antes da final da Supercopa

O clube mineiro enfrenta o Flamengo no domingo, 20 de fevereiro, na Arena Pantanal...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:40
O Atlético-MG segue contrariado com a escolha de Cuiabá para decidir a Supercopa do Brasil, domingo, 20 de fevereiro, na Arena Pantanal, contra o Flamengo. O Galo alega que não há estruturapara treinar na cidade e decidiu programar a viagem para a capital o Mato Grosso apenas no sábado, dia 19.
Segundo a assessoria do Galo, a delegação atleticana irá à capital mato-grossense um dia antes da partida por questão de logística e falta de estrutura de treinamento no local, já que o CT do Cuiabá foi reservado para o Flamengo.
-Na semana passada, quando se definiu Cuiabá como palco do jogo, o Atlético buscou informações sobre locais de treinamento. Para ir três dias antes, o ideal para uma boa preparação é que haja campo, academia, equipamentos de fisioterapia, fisiologia etc. Na ausência de local que atendesse a essas necessidades, o clube ponderou isso com a CBF e comunicou que irá viajar no sábado à tarde, após o treino da manhã na Cidade do Galo- diz a nota do clube.O Atlético ao se posicionar assim, irá infringir o regulamento da Supercopa, que determina a chegada das equipes à cidade-sede com três dias de antecedência. Na véspera do jogo, haverá ainda uma coletiva com o treinador e o capitão dos times.
O time mineiro tem questionado com frequência a decisão de jogar em Cuiabá e ainda levou suspeitas de de que o Flamengo teve acesso a informações privilegiadas, já que o clube carioca se antecipou e reservou o melhor hotel da cidade.
O Rubro-negro rebateu e disso que fez reservas em todas as cidades para as quais se cogitava a realização da partida.
O título da Supercopa do Brasil será no próximo domingo, 20, às 16h, na Arena Pantanal, com o duelo entre o Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, contra o vice do Brasileirão, no caso o Flamengo.
Crédito: AArenaPantanalvaiseropalcodadecisãoentreAtlético-MGeFlamengopelaSupercopadoBrasil-(Foto:AssComDourado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados