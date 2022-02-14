Atlético-MG alega falta de estrutura para treinos em Cuiabá e irá viajar um dia antes da final da Supercopa

O Atlético-MG segue contrariado com a escolha de Cuiabá para decidir a Supercopa do Brasil, domingo, 20 de fevereiro, na Arena Pantanal, contra o Flamengo. O Galo alega que não há estruturapara treinar na cidade e decidiu programar a viagem para a capital o Mato Grosso apenas no sábado, dia 19.

Segundo a assessoria do Galo, a delegação atleticana irá à capital mato-grossense um dia antes da partida por questão de logística e falta de estrutura de treinamento no local, já que o CT do Cuiabá foi reservado para o Flamengo.

-Na semana passada, quando se definiu Cuiabá como palco do jogo, o Atlético buscou informações sobre locais de treinamento. Para ir três dias antes, o ideal para uma boa preparação é que haja campo, academia, equipamentos de fisioterapia, fisiologia etc. Na ausência de local que atendesse a essas necessidades, o clube ponderou isso com a CBF e comunicou que irá viajar no sábado à tarde, após o treino da manhã na Cidade do Galo- diz a nota do clube.O Atlético ao se posicionar assim, irá infringir o regulamento da Supercopa, que determina a chegada das equipes à cidade-sede com três dias de antecedência. Na véspera do jogo, haverá ainda uma coletiva com o treinador e o capitão dos times.

O time mineiro tem questionado com frequência a decisão de jogar em Cuiabá e ainda levou suspeitas de de que o Flamengo teve acesso a informações privilegiadas, já que o clube carioca se antecipou e reservou o melhor hotel da cidade.

O Rubro-negro rebateu e disso que fez reservas em todas as cidades para as quais se cogitava a realização da partida.

O título da Supercopa do Brasil será no próximo domingo, 20, às 16h, na Arena Pantanal, com o duelo entre o Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, contra o vice do Brasileirão, no caso o Flamengo.