Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

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Em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Palmeiras se enfrentam no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, neste domingo (25), às 16h (de Brasília).

O Palmeiras entra na rodada na oitava colocação com 22 pontos conquistados e vem de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Já o Atlético está logo atrás, com a mesma pontuação e venceu o Santos, na Vila Belmiro, na última vez em que entrou em campo pleo torneio.

Luan se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, que o tirou dos últimos três jogos, e treinou sem restrição com os companheiros durante atividades na Academia de Futebol. O zagueiro vai ser novidade para o confronto em Goiânia.Os laterais Marcos Rocha e Lucas Esteves continuaram os tratamentos de suas lesões musculares, respectivamente, nas coxas direita e esquerda, e cumpriram cronograma no Núcleo de Saúde e Performance no CT.

O técnico da Seleção Brasileira Tite convocou, nesta sexta-feira (23), o goleiro Weveron e o lateral-direito Gabriel Menino para os jogos os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente.

Matías Viña também foi chamado pela seleção do Uruguai para os jogos contra Colômbia e Brasil. O paraguaio Gustavo Gómez é outro atleta com chances de convocação.

O Atlético teve a semana livre para trabalhar ao jogo contra o Palmeiras. Eduardo Souza, técnico do clube, comemorou a pausa na maratona de jogos após o retorno do futebol brasileiro:

- Vi vários jogos do Palmeiras nessa semana. Tive tempo para estudar o adversário. O Palmeiras vem de uma boa vitória na Libertadores. Jogou com uma formação mais agressiva, com apenas uma volante. Palmeiras é uma grande equipe e com jogadores que dispensam comentários. O nível de exigência e dificuldade que vamos ter é muito grande.

Com retrospecto favorável no confronto com o Atlético-GO (sete vitórias, um empate e seis derrotas em 14 duelos disputados), o Palmeiras perdeu pela última vez para o adversário goiano em 25/11/2012. Depois, entre 2013 e 2017, foram quatro jogos e quatro vitórias do Verdão.

A última vitória alviverde aconteceu em 15/07/2017. Na oportunidade, o placar foi Atlético-GO 1 x 3 Palmeiras, gols de Willian, Moisés e Dudu, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia-GO) pelo Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X PALMEIRASData/hora: 25/10/2020 / 16h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, ambos do Distrito FederalVAR: Wagner Reway (PB)Transmissão: Globo (para os estados de AL, GO, PA e SP), Premiere (para todo o Brasil) e Tempo Real do LANCE!

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder Ferreira e Nicolas; Gabriel Baralhas (Matheus Frizzo), Marlon Freitas e Chico (Matheus Vargas); Gustavo Ferrareis, Janderson e Zé Roberto. Técnico: Eduardo Souza

Suspensos: Willian Maranhão e Éverton Felipe (suspensos pelo cartão vermelho); Pendurados: Éder Ferreira, João Victor e HyuriVoltam de suspensão: Gustavo Ferrareis (3º Amarelo)

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Felipe Melo e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Andrey Lopes