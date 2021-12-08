Atlético-GO x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Na noite desta quinta-feira, Atlético-GO e Flamengo se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas já não tem mais pretensões na competição, mas o goianos ainda sonham com uma vaga na Libertadores. > Gabigol desabafa e faz um balanço sobre a temporada 2021 do FlamengoIsso acontece porque o Atlético-GO venceu o Internacional na última rodada e, assim, saltou para a nona colocação do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, caso ultrapasse Fluminense ou América-MG na tabela, o Dragão garante vaga na competição continental.

O Flamengo, por sua vez, não tem mais chances de conquistar o título nem de perder a segunda colocação. O clube, então, antecipou férias aos jogadores e mandará a campo um time formado, majoritariamente, por jogadores da base (são 16 relacionados oriundos do Ninho do Urubu).FICHA TÉCNICAAtlético-GO x Flamengo​Data/Hora: 09/12, às 21h30Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

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ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)Fernando Miguel; Dudu, Éder, Oliveira e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Rickson; Ronald (Baralhas), Janderson e Montenegro.

Suspensos: Igor Cariús.Pendurados: Fernando Miguel, Éder, Marlon Freitas, João Paulo, Zé Roberto e Toró.​Fora: João Paulo, André Luís e Zé Roberto

FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Hugo Souza; Wesley, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Piris da Motta, João Gomes e Lázaro; Matheus França, Thiaguinho e Vitor Gabriel.

Suspensos: Matheuzinho, Pedro e Rodinei. ​Pendurados: Gustavo Henrique, Kenedy e Léo Pereira.​Fora: Kenedy, Diego Ribas, Thiago Maia (gripe), Bruno Henrique, Michael, Diego Alves, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Willian Arão e Isla (em recuperação).