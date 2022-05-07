Atlético de Madrid x Real Madrid: veja onde assistir, horário e escalações do clássico pela La Liga

Domingo é dia de clássico no Campeonato Espanhol. O já campeão da La Liga e finalista da Champions League Real Madrid chega em alta e enfrenta o Atlético de Madrid, que busca se manter no G4 da competição. A partida válida pela 35ª rodada será disputada no no Wanda Metropolitano e começa às 16h (horário de Madrid).OLHO NA TABELACom 81 pontos, o Real Madrid confirmou o título na última rodada ao vencer o Espanyol. O Atlético de Madrid, por sua vez, vem de dois tropeços seguidos e ocupa o quarto lugar, com 61 pontos - três mais que o Real Betis, quinto colocado.
POLÊMICA DO "PASILLO"Dessa vez, a polêmica começou antes mesmo da bola rolar no Dérbi de Madrid. Durante a semana, o Atlético de Madrid anunciou que não realizará o "pasillo", tradicional gesto dos jogadores de uma equipe, que fazem um corredor e batem palmas em reconhecimento a um título do adversário.
FALA, SIMEONE- Há sempre essa busca por perguntas que tentam gerar polêmica. O que disseram, o que sentem... A realidade é o que o clube disse em um comunicado, felicitando o Real Madrid acima de tudo, os futebolistas e sua comissão técnica porque eles fizeram um ótimo trabalho. Muito respeito pelo Madrid, que acaba de se tornar campeão, mas temos mais respeito pelo nosso povo que está conosco o dia todo.
FALA, ANCELOTTI- Os italianos não estão acostumados com isso, cada um tem que fazer o que quer, o que sente e nós temos que respeitar. O Atlético de Madrid é um vizinho e amigo do clube, a quem respeitamos muito os seus jogadores, o seu treinador e os seus torcedores. Se eles fizerem, certo, se não fizerem, nada acontece. Respeitamos tudo o que eles fizerem.FICHA TÉCNICAAtlético de Madrid x Real MadridCampeonato Espanhol - 35ª rodadaData e horário: 08/05/2022, às 16h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Llorente, Savic, Giménez e Renan Lodi; Koke, Rodrigo de Paul e Carrasco (Kondogbia); Correa, Suárez (Matheus Cunha) e Griezmann.
Desfalques: João Félix, Lemar (lesionados) e Hermoso (suspenso)REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Vallejo, Nacho e Mendy; Modric (Rodrygo), Camavinga e Kroos; Valverde, Benzema e Vini Jr.
Desfalques: Bale e Hazard (lesionados)