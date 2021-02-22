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Atlético de Madrid x Chelsea: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe colchonera vive seu pior momento na temporada, enquanto os londrinos chegam invictos sob comando de Thomas Tuchel, mas com desconfiança...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 12:55

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:55

Crédito: Chelsea quer voltar a vencer com Thomas Tuchel (MICHAEL STEELE / POOL / AFP
Em má fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid deve virar a chave para encarar o Chelsea pela Champions League nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). O clube inglês também chega para a partida apresentando inconsistências de jogo mesmo após a chegada de Tuchel, mas todos sonham com uma vaga na fase seguinte.Duelo difícil
- A Champions é uma competição excitante, mas meus jogadores sabem que devem dar tudo a cada partida. Chegamos nas eliminatórias e necessitamos do nível mais alto para enfrentar o Atlético nas oitavas. Quando se enfrenta o Atlético, se enfrenta um time com muita experiência na competição, com uma grande mentalidade e que vai lutar muito - afirmou Tuchel.
> Veja a tabela da Champions League
Como chegam?
O Atlético de Madrid venceu apenas um jogo dos últimos quatro disputados, vem de derrota em casa para o Levante e Simeone vive seu pior momento na temporada. O Chelsea vinha em uma boa sequência de resultados, empatou seu último confronto diante do Southampton, mas os Blues seguem invictos desde a chegada do treinador alemão.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Chelsea
Data e horário: 23/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Arena Nationala, em Bucareste (ROM)Onde assistir: TNT e Facebook (TNT SPorts)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Felipe e Hermoso; Llorente, Kondogbia, Koke, Saul e Lodi; João Felix e Suárez.
Desfalques: Giménez, Carrasco e Vrsalijko (machucados). Herrera (Covid-19).
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rudiger; James, Kante, Jorginho e Alonso; Mount, Abraham e Werner.
Desfalques: Thiago Silva (machucado).

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