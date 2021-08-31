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Atlético de Madrid sonha com retorno de Griezmann

Apesar do interesse no atacante francês, equipe de Diego Simeone não deve aceitar envolver João Félix na negociação com o Barcelona no último dia da janela...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 11:33
Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
O Atlético de Madrid segue sonhando com o retorno de Antoine Griezmann para o Wanda Metropolitano, segundo a "Cadena SER". No entanto, o clube colchonero não está disposto a envolver João Félix, nome especulado no Barcelona, na negociação.Na útima segunda-feira, os culés haviam solicitado o empréstimo do jovem português, mas o pedido foi prontamente negado. No Atlético, João Félix é considerado uma peça importante pensando no presente e no futuro da equipe de Diego Simeone.
> Veja a tabela da La Liga
Griezmann conquistou a torcida colchonera por conta de suas boas atuações entre 2014 e 2019, mas o francês não conseguiu ter o mesmo sucesso no Barcelona. Uma troca envolvendo o meia Saúl não é descartada até o final da janela de transferências.
No entanto, a operação é complexa, uma vez que o Barcelona sofre com a deficiência no sistema ofensivo por conta das lesões de Ansu Fati, Dembelé e Sergio Aguero.

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