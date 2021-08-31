Atlético de Madrid sonha com retorno de Griezmann

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

O Atlético de Madrid segue sonhando com o retorno de Antoine Griezmann para o Wanda Metropolitano, segundo a "Cadena SER". No entanto, o clube colchonero não está disposto a envolver João Félix, nome especulado no Barcelona, na negociação.Na útima segunda-feira, os culés haviam solicitado o empréstimo do jovem português, mas o pedido foi prontamente negado. No Atlético, João Félix é considerado uma peça importante pensando no presente e no futuro da equipe de Diego Simeone.

> Veja a tabela da La Liga

Griezmann conquistou a torcida colchonera por conta de suas boas atuações entre 2014 e 2019, mas o francês não conseguiu ter o mesmo sucesso no Barcelona. Uma troca envolvendo o meia Saúl não é descartada até o final da janela de transferências.