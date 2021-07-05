Atlético de Madrid oficializa chegada de Marcos Paulo, ex-Fluminense

Após deixar o Fluminense ao término de seu contrato, o atacante Marcos Paulo foi anunciado oficialmente pelo Atlético de Madrid nesta segunda-feira. O jogador de 20 anos assinou com o atual campeão espanhol por cinco anos, até junho de 2026.
Em seu site oficial, o Atlético de Madrid enalteceu o fato de Marcos Paulo ter dupla nacionalidade, uma vez que o jogador possui passaporte português e não entrará na vaga de extracomunitário. O clube também falou das características do jogador.