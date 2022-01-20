Atletas integrados ao grupo principal na pré-temporada do Flamengo poderão reforçar Sub-20 no Carioca

Na próxima quarta, a Nação matará as saudades de ver o Flamengo em campo. Na primeira rodada do Carioca, o Rubro-Negro enfrenta a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, com um time alternativo, formada pelos jovens do Sub-20, seguindo a programação para a temporada. Contudo, alguns nomes que estão treinando com o elenco principal, sob comando de Paulo Sousa, podem reforçar o grupo no início do Campeonato Estadual. As avaliações serão feitas individualmente.> Rescisão de lateral com o Flamengo é publicada no BIDIsso porque atletas se apresentaram em diferentes momentos de 2022. João Gomes e Ramon, por exemplo, anteciparam o retorno para 3 de janeiro, como o grupo de jovens que iniciou os trabalhos sob o comando de Maurício Souza, demitido após a chegada de Paulo Sousa, e agora trabalham com Fabio Matias.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca!Outros jovens, como os zagueiros Gabriel Noga, de 19 anos, e Cleiton, de 18, estão integrando as atividades do grupo principal e sendo observados por Paulo Sousa - como o LANCE! explicou aqui -, mas poderão ser "cedidos" ao treinador Fabio Matias para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.