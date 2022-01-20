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Atletas integrados ao grupo principal na pré-temporada do Flamengo poderão reforçar Sub-20 no Carioca

Avaliação será feita caso a caso, e nomes como João Gomes, Noga e Ramon podem disputar as primeiras rodadas do Estadual, apesar de treinarem sob o comando de Paulo Sousa...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 08:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 08:00

Na próxima quarta, a Nação matará as saudades de ver o Flamengo em campo. Na primeira rodada do Carioca, o Rubro-Negro enfrenta a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, com um time alternativo, formada pelos jovens do Sub-20, seguindo a programação para a temporada. Contudo, alguns nomes que estão treinando com o elenco principal, sob comando de Paulo Sousa, podem reforçar o grupo no início do Campeonato Estadual. As avaliações serão feitas individualmente.> Rescisão de lateral com o Flamengo é publicada no BIDIsso porque atletas se apresentaram em diferentes momentos de 2022. João Gomes e Ramon, por exemplo, anteciparam o retorno para 3 de janeiro, como o grupo de jovens que iniciou os trabalhos sob o comando de Maurício Souza, demitido após a chegada de Paulo Sousa, e agora trabalham com Fabio Matias.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca!Outros jovens, como os zagueiros Gabriel Noga, de 19 anos, e Cleiton, de 18, estão integrando as atividades do grupo principal e sendo observados por Paulo Sousa - como o LANCE! explicou aqui -, mas poderão ser "cedidos" ao treinador Fabio Matias para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.
Depois da estreia contra a Portuguesa, no dia 26 de janeiro, o Flamengo tem pela frente o Volta Redonda, no dia 29, e o Boavista, no dia 2 de fevereiro. A princípio, o primeiro jogo com o técnico Paulo Sousa, com o grupo principal, será no clássico com o Fluminense, pela quarta rodada, no dia 6 de fevereiro.
Crédito: JoãoGomeséumdosprofissionaisquepodeminiciaroCariocacomoSub-20(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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