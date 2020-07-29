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Atletas e comissão técnica do Santos testam negativo para Covid-19

Jogador que foi diagnosticado com a doença semana passada já retornou aos treinamentos...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 16:06
Nenhum jogador e membro da comissão técnica do Santos está contaminado com o novo coronavírus. O clube recebeu nesta quarta-feira o resultado dos exames realizados na última segunda.
Essa foi a quinta bateria de testes feitos pelo clube desde a retomada das atividades, no dia 19 de junho - sendo o início dos treinos com bola no dia 1º de julho). Até o então, dois jogadores haviam sido diagnosticados com a doença, um ainda na primeira testagem, antes do retorno dos trabalhos no CT Rei Pelé, e o segundo nos exames realizados na semana passada, no qual o resultado foi divulgado na véspera do empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, partida que marcou a reestreia santista na competição.Como o último jogador contaminado chegou a ter contato com o elenco anteriormente ao teste, existia a apreensão de que outras peças do elenco ou até mesmo do corpo técnico tivessem sido contaminadas, o que não aconteceu. Inclusive, o jogador que contraiu Covid-19 já retornou aos treinamentos, após período afastado.

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