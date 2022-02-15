Atletas do time feminino do Corinthians sofrem lesão no joelho e devem perder a temporada

> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira técnicos estrangeiros livres no mercado
O Departamento Médico corintiano não informou o prazo de recuperação, mas geralmente em lesões como essa, com necessidade de procedimento cirurgico, a volta aos gramados duram de seis a nove meses. Com isso, a tendência é que Kemelli e Katiuscia fiquem fora do restante da temporada.
Em seus perfis oficiais nas redes sociais, o time feminino do Corinthians prestou apoio à dupla de atletas.