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Atleta do Santos com mais jogos em 2020, Felipe Jonatan comemora marca: 'Relevante para mim'

Lateral esquerdo atribuiu boa forma ao cuidado pessoal e também ao trabalho da comissão técnica: 'Batalham todos os dias'...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 16:11

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:11

Crédito: Ivan Storti/Santos
Titular no empate em 1 a 1 entre Santos e Ceará, no último domingo (27), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan comemorou a marca de ter sido o jogador santista a entrar em campo mais vezes pelo clube em 2020, o atleta atuou em 50 dos 52 jogos do Peixe em 2020. Único lateral-esquerdo de ofício no atual elenco do Peixe, Felipe ficou de fora até do banco de reservas em apenas uma oportunidade e ficou apenas entre os suplentes em outra. No mais, foi titular em 48 compromissos e entrou no decorrer de outros dois.
- Muito feliz por ter alcançado esse número. Poder ter atuado em 50 das 52 partidas da equipe no ano é uma marca bem relevante para mim - disse Felipe à Santos TV.
O lateral classificou a boa fase, principalmente física, a dois fatores: o cuidado pessoal com o corpo e o trabalho dos profissionais de preparação física santista.
- Acho que essa boa sequência vem de uma junção de fatores. A primeira coisa é o cuidado com o corpo. Sou atleta, então sempre procuro estar descansando o corpo nas poucas horas vagas. Também sou bem jovem ainda, tenho apenas 22 anos e essa é a minha terceira temporada como profissional. E por fim eu agradeço muito o suporte dos profissionais do clube, desde o Omar e o Jean, preparadores físicos, passando pelo departamento médico e a comissão técnica toda. Eles batalham todos os dias para que nós, atletas, estejamos em ótimas condições - pontuou o lateral.
Contratado em 2019 pelo Santos, Felipe Jonatan se consolidou no clube nesta temporada, quando assumiu a posição. No total, são 83 jogos com a camisa santista e quatro gols marcados - dois em 2020.

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