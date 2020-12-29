Atleta do Santos com mais jogos em 2020, Felipe Jonatan comemora marca: 'Relevante para mim'

Crédito: Ivan Storti/Santos

Titular no empate em 1 a 1 entre Santos e Ceará, no último domingo (27), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan comemorou a marca de ter sido o jogador santista a entrar em campo mais vezes pelo clube em 2020, o atleta atuou em 50 dos 52 jogos do Peixe em 2020. Único lateral-esquerdo de ofício no atual elenco do Peixe, Felipe ficou de fora até do banco de reservas em apenas uma oportunidade e ficou apenas entre os suplentes em outra. No mais, foi titular em 48 compromissos e entrou no decorrer de outros dois.

- Muito feliz por ter alcançado esse número. Poder ter atuado em 50 das 52 partidas da equipe no ano é uma marca bem relevante para mim - disse Felipe à Santos TV.

O lateral classificou a boa fase, principalmente física, a dois fatores: o cuidado pessoal com o corpo e o trabalho dos profissionais de preparação física santista.

- Acho que essa boa sequência vem de uma junção de fatores. A primeira coisa é o cuidado com o corpo. Sou atleta, então sempre procuro estar descansando o corpo nas poucas horas vagas. Também sou bem jovem ainda, tenho apenas 22 anos e essa é a minha terceira temporada como profissional. E por fim eu agradeço muito o suporte dos profissionais do clube, desde o Omar e o Jean, preparadores físicos, passando pelo departamento médico e a comissão técnica toda. Eles batalham todos os dias para que nós, atletas, estejamos em ótimas condições - pontuou o lateral.