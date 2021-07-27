AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atleta do Corinthians e da Seleção Brasileira, Tamires estrela campanha de superação após maternidade
futebol

Atleta do Corinthians e da Seleção Brasileira, Tamires estrela campanha de superação após maternidade

Lateral-esquerda destaca em filme de marca de isotônicos como pendurou a chuteira aos 21 anos após o nascimento do filho, mas retomou a carreira para brilhar no futebol...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 14:15
Crédito: Reprodução/YouTube
Destaque no Corinthians e na Seleção Brasileira, única mãe do atual elenco que representa o Brasil na Olimpíada de Tóquio, a lateral-esquerda Tamires teve sua história de superação contada por Gatorade, famosa marca mundial de isotônicos no filme “O suor é o caminho para a sua grandeza”.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Nas redes sociais da marca, Tamires falou sobre a trajetória desde os 15 anos, enfrentando o preconceito contra o futebol feminino e a falta de incentivos até alcançar o profissional. Porém, prestes a realizar o seu sonho, a jogadora teve uma nova surpresa: descobriu que estava grávida.
Ao dar à luz aos 21 anos, teve de pendurar as chuteiras para se dedicar ao filho, mas o tempo focada na maternidade foram apenas mais um capítulo da linda história escrita pela jogadora, que consolidou uma carreira vitoriosa.Pelo Timão, Tamires foi campeã da Conmebol Libertadores da América em 2019, campeã brasileira em 2020 e paulista em 2019 e 2020.
“O suor é o caminho para a sua grandeza” é uma campanha global da marca de Gatorade que já contou com a participação de Lionel Messi, Serena Willians e Gabriel Jesus, lançada em maio deste ano.
Veja o filme de Tamires:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos
Imagem BBC Brasil
Os brasileiros que processam as bets para conseguir receber seus prêmios
BR 101: duplicação de novos trechos depende de repactuação do atual contrato ou relicitação
BR 101: para que deixar para depois o que já pode ser feito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados