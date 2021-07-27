Atleta do Corinthians e da Seleção Brasileira, Tamires estrela campanha de superação após maternidade

Crédito: Reprodução/YouTube

Destaque no Corinthians e na Seleção Brasileira, única mãe do atual elenco que representa o Brasil na Olimpíada de Tóquio, a lateral-esquerda Tamires teve sua história de superação contada por Gatorade, famosa marca mundial de isotônicos no filme “O suor é o caminho para a sua grandeza”.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nas redes sociais da marca, Tamires falou sobre a trajetória desde os 15 anos, enfrentando o preconceito contra o futebol feminino e a falta de incentivos até alcançar o profissional. Porém, prestes a realizar o seu sonho, a jogadora teve uma nova surpresa: descobriu que estava grávida.

Ao dar à luz aos 21 anos, teve de pendurar as chuteiras para se dedicar ao filho, mas o tempo focada na maternidade foram apenas mais um capítulo da linda história escrita pela jogadora, que consolidou uma carreira vitoriosa.Pelo Timão, Tamires foi campeã da Conmebol Libertadores da América em 2019, campeã brasileira em 2020 e paulista em 2019 e 2020.

“O suor é o caminho para a sua grandeza” é uma campanha global da marca de Gatorade que já contou com a participação de Lionel Messi, Serena Willians e Gabriel Jesus, lançada em maio deste ano.