Athletico x Flamengo; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A quarta-feira será dia de estreia na Copa do Brasil de 2020 para o Athletico, atual campeão do torneio, e o Flamengo, defensor do título da Libertadores e do Brasileirão nesta temporada. O encontro entre os rubro-negros do Paraná e do Rio de Janeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, será na Arena da Baixada, a partir das 21h30, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

As equipes de Antônio Oliveira (Paulo Autuori está suspenso e não poderá comandar o Furacão em Curitiba) e Domènec Torrent chegam para o duelo em momentos distintos. O Athletico já não vence há um mês - ou oito jogos - e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, vive uma sequência de 11 jogos sem perder e está na vice-liderança, atrás do Inter.Confira mais informações da partida entre Athletico e Flamengo:

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Data: 28 de outubro de 2020, às 21h30Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Celso Luiz da Silva (MG)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Onde ver: TV Globo, Premiere, Sportv e Tempo Real do LANCE!ATHLETICO (Técnico: Antônio Oliveira)

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique (Felipe Aguilar) e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Walter (Bissoli).

Desfalques: Renato Kayser e Jorginho (defenderam o Atlético-GO nesta edição da Copa do Brasil)Suspensos: NinguémPendurados: NinguémFLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Diego Alves (Hugo); Isla, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Natan e Filipe Luís (Renê); Arão, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.