Athletico x Flamengo; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em momentos distintos no Brasileirão, Flamengo e Athletico se enfrentam neste domingo, às 16h na Arena da Baixada, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, vindo de duas vitórias consecutivas, mira a liderança da tabela, enquanto o Furacão, sem vencer há três jogos, quer ficar na parte de cima da classificação. O confronto terá transmissão em Tempo Real do site do LANCE!.

No Flamengo, o técnico Rogério Ceni terá que fazer mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por conta da suspensão de Bruno Henrique e da lesão de Rodrigo Caio. Paulo Autuori, por sua vez, conta com os retornos do lateral-esquerdo Abner e do meia-atacante Nikão, que devem ser titulares.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!O Flamengo tem 55 pontos e, com uma rodada a menos - enfrentará o Grêmio pela 23ª rodada no próximo dia 28 - está na briga pelo título do Brasileirão com o Internacional, São Paulo, Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio. Já o Athletico, com 39 pontos, está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas ainda está ameaçada pelo rebaixamento; o Vasco, primeira equipe no Z4, tem 32.Confira mais informações da partida entre Athletico e Flamengo: