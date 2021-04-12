Athletico se aproxima da contratação do atacante Matheus Babi

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A novela entre Athletico e Matheus Babi pode chegar ao fim nesta terça-feira. Segundo o site ge, o acertou entre as partes foi encaminhado nas últimas horas e o final feliz está próximo.

Pela chegada do jovem, o Furacão vai desembolsar cerca de R$ 9 milhões por 70% dos direitos federativos de Babi, que atualmente está no Botafogo.

Botafogo

Por ter o atleta em seu elenco, o Botafogo deve arrecadar R$ 3 milhões do Athletico para liberar o jogador.

Paulo Autuori

Responsável pelo projeto de futebol no Athletico, Paulo Autuori foi peça chave durante a negociação e ‘seduziu’ o jogador.