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futebol

Athletico se aproxima da contratação do atacante Matheus Babi

Furacão deve colocar a mão no bolso e pagar cerca de R$ 12 milhões por toda a operação...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 15:04
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A novela entre Athletico e Matheus Babi pode chegar ao fim nesta terça-feira. Segundo o site ge, o acertou entre as partes foi encaminhado nas últimas horas e o final feliz está próximo.
Pela chegada do jovem, o Furacão vai desembolsar cerca de R$ 9 milhões por 70% dos direitos federativos de Babi, que atualmente está no Botafogo.
Botafogo
Por ter o atleta em seu elenco, o Botafogo deve arrecadar R$ 3 milhões do Athletico para liberar o jogador.
Paulo Autuori
Responsável pelo projeto de futebol no Athletico, Paulo Autuori foi peça chave durante a negociação e ‘seduziu’ o jogador.
Desde o seu aparecimento no Botafogo, Matheus Babi já disputou 38 jogos e anotou 15 gols.

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