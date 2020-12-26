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futebol

Athlético-PR x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Ambas as equipes vêm de vitórias na última partida e tentam se afastar da zona rebaixamento. Time de São Januário é quem abre o Z4...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 17:01
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Athlético-PR recebe o Vasco neste domingo, na Arena da Baixada. As duas equipes tentam manter o embalo após semanas sem vitórias interrompidas no último jogo. O Furacão estava há cinco partidas sem vencer e o Vasco há sete. Agora, ambos buscam sucesso na luta contra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.FICHA TÉCNICAATHLÉTICO-PR X VASCO
Data/Hora: 27/12/2020, às 18h15Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver: Twitch e tempo real do LANCE!
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
ATHLÉTICO-PR (Técnico: Paulo Autuori)Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.
Lesionado: -Pendurados: Zé Ivaldo, Richard, Jaime Alvarado, Erick, Nikão, Fernando Canesin, Abner, Renato Kayzer, Jonathan e KhellvenSuspensos: Ninguém.
VASCO (Técnico: Rui Mota)Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey e Gil (Marcos Júnior); Vinícius (Talles Magno), Carlinhos e Juninho; Cano.
Lesionados: Breno, Ramon e BenítezPendurados: Léo Matos, Ricardo Graça, Gabriel Pec e Bruno GomesSuspensos: Jadson, Henrique e Ricardo Sá Pinto
Palpites: Na redação do LANCE!, 20% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Athlético-PR, 60% veem um empate como o resultado mais provável e 20% apostam em vitória do Vasco.

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