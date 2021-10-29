Athletico-PR x Santos: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Santos e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado para duas finais nesta reta final de temporada e com o time um pouco desgastado pelo excesso de jogos, o Furacão deve poupar alguns dos seus principais jogadores contra o Peixe. A equipe já pensa nessas partidas decisivas que fará pela Copa do Brasil (contra o Atlético-MG) e Copa Sul-Americana (diante do Bragantino).Para o duelo, Fábio Carille conta com um importante reforço: Luiz Felipe. O zagueiro, que não atua desde o final de agosto devido uma uma lesão, foi relacionado para o confronto.Por outro lado, o meia Jean Mota é ausência na lista. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense, na última quarta-feira, e poderia voltar a jogar, mas ficou fora da lista dos relacionados. Já Ivonei voltou a ser chamado pelo treinador santista.O volante Camacho, que sentiu uma lesão diante do América-MG, e o meia Gabriel Pirani, que ainda tem dores no tornozelo, estão fora do combate no Sul. Marinho e Vinícius Zanocelo também não poderão entrar em campo, pois estão suspensos.