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Athletico-PR x Santos: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Com o objetivo de afastar mais da zona de rebaixamento, Peixe visita o Furacão; paranaenses chegam embalados por classificação à final da Copa do Brasil...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 19:42
Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
Santos e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado para duas finais nesta reta final de temporada e com o time um pouco desgastado pelo excesso de jogos, o Furacão deve poupar alguns dos seus principais jogadores contra o Peixe. A equipe já pensa nessas partidas decisivas que fará pela Copa do Brasil (contra o Atlético-MG) e Copa Sul-Americana (diante do Bragantino).Para o duelo, Fábio Carille conta com um importante reforço: Luiz Felipe. O zagueiro, que não atua desde o final de agosto devido uma uma lesão, foi relacionado para o confronto.Por outro lado, o meia Jean Mota é ausência na lista. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense, na última quarta-feira, e poderia voltar a jogar, mas ficou fora da lista dos relacionados. Já Ivonei voltou a ser chamado pelo treinador santista.O volante Camacho, que sentiu uma lesão diante do América-MG, e o meia Gabriel Pirani, que ainda tem dores no tornozelo, estão fora do combate no Sul. Marinho e Vinícius Zanocelo também não poderão entrar em campo, pois estão suspensos.
O Santos chegou aos 32 pontos no Brasileirão com o triunfo diante do Fluminense e agora ocupa a 16ª posição da tabela. Já a equipe de Valentim não vence há quatros jogos, e ocupa a 12ª colocação, com 34 pontos, cinco acima do Z-4 e sete abaixo do G-6. Para Fortaleza, Fluminense e Bahia, o time saiu derrotado. Contra a Chapecoense, empatou em 1 a 1.FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X SANTOS
Data e hora: 30 de outubro de 2021, às 17hLocal: Arena da Baixada (PR)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)
Como e onde assistir: TNT (menos para o Estado do Paraná) e tempo real do LANCE! (com Voz do Esporte)
ATHLETICO-PR: Santos; Zé Ivaldo (Canesin), Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Christian e Abner; Terans, Pedro Rocha (Nikão) e Bissoli; Técnico: Alberto Valentim
SANTOS: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Robson Reis; Marcos Guilherme, Balieiro, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez; Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli; Técnico: Fábio Carille

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