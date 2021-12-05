Athletico-PR x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

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Com a terceira posição garantida nesta edição do Brasileirão, o Verdão, atualmente com 62 pontos, vem de uma vitória sobre o Cuiabá por 3 a 1, na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

O Athletico, por sua vez, ocupa a 13ª posição no torneio com 45 pontos e, na última rodada, derrotou a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó-SC.

Veja a tabela completa do BrasileirãoAthletico-PR x Palmeiras terá transmissão AO VIVO na TNT Sports - TV por assinatura para todo o Brasil, exceto Paraná. Outra alternativa é acompanhar a partida no Estádio TNT Sports e HBO MAX - aplicativos de streaming. O duelo também será exibido na Furacão Live - pay-per-view.

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