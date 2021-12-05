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Athletico-PR x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

A partida pela competição nacional terá transmissão na TV por assinatura e pay-per-view...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 15:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 15:00

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.
Felipe Melo está perto do Fluminense, torcida do Benfica pede demissão de Jorge Jesus, Vasco anuncia novo técnico… O Dia do Mercado
Com a terceira posição garantida nesta edição do Brasileirão, o Verdão, atualmente com 62 pontos, vem de uma vitória sobre o Cuiabá por 3 a 1, na Arena Pantanal, em Mato Grosso.
O Athletico, por sua vez, ocupa a 13ª posição no torneio com 45 pontos e, na última rodada, derrotou a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó-SC.
Veja a tabela completa do BrasileirãoAthletico-PR x Palmeiras terá transmissão AO VIVO na TNT Sports - TV por assinatura para todo o Brasil, exceto Paraná. Outra alternativa é acompanhar a partida no Estádio TNT Sports e HBO MAX - aplicativos de streaming. O duelo também será exibido na Furacão Live - pay-per-view.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
E, além dos canais citados, você pode acompanhar o futebol online pelo tempo real do NOSSO PALESTRA, tanto pelo site, como também pelo perfil do NP no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.
Crédito: (Arte:MatheusBottura/ArtePalestrina

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