Athletico-PR x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Menos de uma semana depois da classificação em pleno Maracanã, o Athletico-PR receberá o Flamengo pelo Brasileiro, mais precisamente pela 4ª rodada (atrasada), nesta terça-feira, às 16h, na Arena da Baixada. O time paraense vive uma sequência de três derrotas consecutivas na competição, enquanto o carioca vem de triunfo essencial na briga pelo título e com ar de revanche.
A tendência é que o técnico Alberto Valentim repita a escalação que derrotou o Flamengo por 3 a 0 na última quarta, quando o Athletico avançou à final da Copa do Brasil. Já a equipe de Renato Gaúcho tem sete desfalques, ao todo, mas terá uma oportunidade de diminuir ainda mais a distância para o Atlético-MG, hoje líder por dez pontos (e com dois jogos a mais na tabela).
FICHA TÉCNICAATHLETICO-PR X FLAMENGO - 4ª RODADA DO BRASILEIRO
Data e horário: 2/11/2021, às 16hEstádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde assistir: TV Globo e Tempo Real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMES
ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer.
Suspenso: Zé Ivaldo.Pendurados: Nicolas Hernández, David Terans, Nicolas, Abner, Léo Cittadini, Renato Kayzer e Matheus Babi.Desfalques: -
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia (Vitinho), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.
Suspenso: Bruno Henrique.Pendurados: Rodinei e Everton Ribeiro.Desfalques: Arrascaeta, David Luiz, Rodrigo Caio, Pedro, Diego Ribas e Filipe Luís (se recuperam de lesão).