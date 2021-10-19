Athletico-PR x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na noite desta quarta-feira, Athletico-PR e Flamengo se enfrentam na Arena da Baixada, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na competição, vale lembrar, não existe o critério do gol marcado como visitante para desempate. Quem avançar para a decisão enfrenta o vencedor da outra chave, que será disputada por Atlético-MG e Fortaleza.> Flamengo vende mais de 1 milhão de fan tokens em tempo recorde mundialPelo lado do time da casa, o Furacão não contará com Bissoli e Pedrinho, que já defenderam outros clubes na competição: o Cruzeiro e o Vitória, respectivamente. Além disso, Christian e Richard cumprem suspensão diante do Fla e também são cartas fora do baralho para o técnico Alberto Valentim.

Já a equipe carioca terá os desfalques de Arrascaeta e Bruno Henrique. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa durante uma partida da Seleção Uruguaia contra a Colômbia, pelas Eliminatórias, e realizou trabalhos internos no Ninho do Urubu na última segunda-feira. Já o atacante segue em recuperação e treinou acompanhado por fisioterapeutas também na segunda-feira.

Também vale lembrar que João Gomes está com dengue e, assim, continua como baixa no time do Fla. Por outro lado, David Luiz, que entrou em fase de transição, não está inscrito na Copa do Brasil.FICHA TÉCNICAAthletico-PR x Flamengo

Data e horário: 20/10/2021, às 21h30Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA - SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Quinto árbitro: Sidmar dos Santos Meurer (PR)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR/FIFA - SP)Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e tempo real pelo LANCE!

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PROVÁVEIS TIMES

ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Léo Cittadini, Erick e Abner Vinicius; Nikão, Terans e Renato Kayzer.

Suspensos: Christian e Richard. Pendurado: Thiago Heleno.Fora: Pedrinho e Bissoli (defenderam outras equipes na competição).

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.