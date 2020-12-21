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Athletico-PR vence o Red Bull Bragantino fora de casa e se distancia da zona de rebaixamento

O Furacão abriu o placar no primeiro tempo, segurou a pressão na etapa complementar e conseguiu garantir os três pontos na batalha contra o rebaixamento...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 01:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 01:59
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Em pleno estádio Nabib Abi Chedid, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Athletico Paranaense venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0. Com a derrota, o Massa Bruta permanece com 31 pontos e cai para o 13º lugar. Com a vitória, o Furacão sobe para a 12ª colocação, com 31 pontos.Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino visita o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Athletico-PR recebe o Vasco, na Arena da Baixada. Ambas as partidas serão disputadas no dia 27 de novembro.
O jogo
O primeiro tempo de Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense foi bem morno. Ambas as equipes tinham bastante dificuldade em construir oportunidades de perigo.
O Massa Bruta até conseguiu finalizar mais ao longo da etapa inicial, mas foi o Furacão quem acertou o alvo e abriu o marcador. Thiago Heleno fez ótimo lançamento, Léo Ortiz bobeou e Renato Kayzer aproveitou a chance e fez, 1 a 0 Athletico-PR, aos 25 minutos.
O segundo tempo começou com o Red Bull Bragantino melhor, mas sem conseguir transformar sua superioridade em chances perigosas. O Athletico-PR se segurava bem na defesa e esperava uma brecha para marcar no contra-ataque.
Aos 10 minutos, Mauricio Barbieri resolveu mexer no seu time e fez três alterações de uma só vez em busca de fazer ainda mais pressão na equipe do Athletico-PR. Após as alterações, o Massa Bruta, que já era melhor, cresceu ainda mais na partida e passou a massacrar o Furacão em busca do gol de empate.
O Red Bull Bragantino teve mais posse de bola (74%), criou muitas oportunidades, mas não conseguiu furar a retranca do Furacão.Já o Athletico só teve uma chance ao longo de toda a etapa final e até conseguiu carimbar a trave do goleiro Cleiton, em cabeçada de Renato Kayzer. Mas sua grande virtude na partida foi segurar o ataque do Massa Bruta e garantir mais três pontos na tabela.
RED BULL BRAGANTINO x ATHLETICO-PR Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Data-Hora: 20/12/2020 – 16h00Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)Auxiliares: Kleber Lúcio Gil (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Público/renda: pagantes:; total: / R$ Cartões amarelos: Ligger e Raul (BRA); Zé Ivaldo, Christian, Alvarado, Walter e Richard(ATH)Cartões vermelhos: –Gol: Renato Kayzer (25’/1ºT) RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Hurtado, aos 39’/2ºT); Raul, Ramires (Matheus Jesus, aos 11’/2ºT) e Claudinho; Artur (Thonny Anderson, aos 30’/2ºT), Ytalo (Alerrandro, aos 11’/2ºT) e Bruno Tubarão (Morato, aos 11’/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri.ATHLETICO-PR: Santos; Khellven (Lucas Halter, aos 25’/2ºT), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard (Lucho González, aos 39’/2ºT), Christian (Alvarado, aos 20’/2ºT), Léo Cittadini e Carlos Eduardo (Reinaldo, aos 25’/2ºT); Nikão e Renato Kayzer (Walter, aos 39’/2ºT). Técnico: Paulo Autuori.

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