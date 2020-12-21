Athletico-PR vence o Red Bull Bragantino fora de casa e se distancia da zona de rebaixamento

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Em pleno estádio Nabib Abi Chedid, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Athletico Paranaense venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0. Com a derrota, o Massa Bruta permanece com 31 pontos e cai para o 13º lugar. Com a vitória, o Furacão sobe para a 12ª colocação, com 31 pontos.Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino visita o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Athletico-PR recebe o Vasco, na Arena da Baixada. Ambas as partidas serão disputadas no dia 27 de novembro.

O jogo

O primeiro tempo de Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense foi bem morno. Ambas as equipes tinham bastante dificuldade em construir oportunidades de perigo.

O Massa Bruta até conseguiu finalizar mais ao longo da etapa inicial, mas foi o Furacão quem acertou o alvo e abriu o marcador. Thiago Heleno fez ótimo lançamento, Léo Ortiz bobeou e Renato Kayzer aproveitou a chance e fez, 1 a 0 Athletico-PR, aos 25 minutos.

O segundo tempo começou com o Red Bull Bragantino melhor, mas sem conseguir transformar sua superioridade em chances perigosas. O Athletico-PR se segurava bem na defesa e esperava uma brecha para marcar no contra-ataque.

Aos 10 minutos, Mauricio Barbieri resolveu mexer no seu time e fez três alterações de uma só vez em busca de fazer ainda mais pressão na equipe do Athletico-PR. Após as alterações, o Massa Bruta, que já era melhor, cresceu ainda mais na partida e passou a massacrar o Furacão em busca do gol de empate.

O Red Bull Bragantino teve mais posse de bola (74%), criou muitas oportunidades, mas não conseguiu furar a retranca do Furacão.Já o Athletico só teve uma chance ao longo de toda a etapa final e até conseguiu carimbar a trave do goleiro Cleiton, em cabeçada de Renato Kayzer. Mas sua grande virtude na partida foi segurar o ataque do Massa Bruta e garantir mais três pontos na tabela.