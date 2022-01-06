Athletico-PR vence a primeira e Botafogo se complica! Veja os resultados desta quinta na Copinha

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior continua acontecendo nesta quinta-feira (06). Entre os jogos já encerrados, destaque para a primeira vitória do Athletico-PR na competição - 1 a 0 no Velo Clube - e a derrota do Botafogo para o Petrolina, pelo mesmo placar, em Taubaté. Com o resultado, o time carioca caiu para a segunda colocação do Grupo 14 e vai para a rodada final correndo risco de eliminação. Confira os resultados das partidas já encerradas nesta quinta: