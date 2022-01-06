Athletico-PR vence a primeira e Botafogo se complica! Veja os resultados desta quinta na Copinha

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior continua acontecendo nesta quinta-feira (06). Entre os jogos já encerrados, destaque para a primeira vitória do Athletico-PR na competição - 1 a 0 no Velo Clube - e a derrota do Botafogo para o Petrolina, pelo mesmo placar, em Taubaté. Com o resultado, o time carioca caiu para a segunda colocação do Grupo 14 e vai para a rodada final correndo risco de eliminação. Confira os resultados das partidas já encerradas nesta quinta:
GRUPO 7 - CRAVINHOSComercial 1 x 1 Chapadinha (2ª rodada)Nova Iguaçu 1 x 0 Criciúma (2ª rodada)
GRUPO 9 - IACANGA
União Iacanga 1 x 2 União ABCNovorizontino x Santa Cruz
GRUPO 12 - ARARAS
União São João 3 x 0 Taquarassú Velo Clube 0 x 1 Athletico-PR GRUPO 14 - TAUBATÉ
Taubaté 1 x 1 Aparecidense Botafogo 0 x 1 Petrolina