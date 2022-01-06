Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Athletico-PR vence a primeira e Botafogo se complica! Veja os resultados desta quinta na Copinha
futebol

Athletico-PR vence a primeira e Botafogo se complica! Veja os resultados desta quinta na Copinha

Torneio de base tem partidas pela segunda rodada; confira o placar dos confrontos já encerrados, com destaque para triunfo do Petrolina sobre o Botafogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 17:46

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:46

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior continua acontecendo nesta quinta-feira (06). Entre os jogos já encerrados, destaque para a primeira vitória do Athletico-PR na competição - 1 a 0 no Velo Clube - e a derrota do Botafogo para o Petrolina, pelo mesmo placar, em Taubaté. Com o resultado, o time carioca caiu para a segunda colocação do Grupo 14 e vai para a rodada final correndo risco de eliminação. Confira os resultados das partidas já encerradas nesta quinta:
GRUPO 7 - CRAVINHOS​​Comercial 1 x 1 Chapadinha (2ª rodada)Nova Iguaçu 1 x 0 Criciúma (2ª rodada)
GRUPO 9 - IACANGA
União Iacanga 1 x 2 União ABCNovorizontino x Santa Cruz
GRUPO 12 - ARARAS
União São João 3 x 0 Taquarassú Velo Clube 0 x 1 Athletico-PR GRUPO 14 - TAUBATÉ
Taubaté 1 x 1 Aparecidense Botafogo 0 x 1 Petrolina
Crédito: BotafogoacabouderrotadopeloPetrolinanaCopinha(Foto:FábiodePaula/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados