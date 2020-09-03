Athletico-PR e RB Bragantino ficam no empate pela 7ª rodada do Brasileirão

Na Arena da Baixada, em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão, Athletico-PR e RB Bragantino ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Furacão está em 13º lugar, com 7 pontos. Massa Bruta está na zona de rebaixamento (16ª colocação), com 6 pontos.Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Vasco, em São Januário. O RB Bragantino recebe o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid. Ambas as partidas serão realizadas no dia 06 de setembro.
A partida
Pressionados pela sequência de maus resultados, Athletico-PR e RB Bragantino começaram o jogo partindo para o ataque em busca do gol. Cada time teve uma chance perigosa.
Ambas as oportunidades surgiram em cobranças de escanteio. No caso do Furacão, Erick subiu mais que todo mundo e cabeceou, Cleiton fez ótima defesa e salvou o Massa Bruta. Já no lance do RB Bragantino, Léo Ortiz testou e a bola raspou a trave do goleiro Santos.
O jogo estava lá e cá, e quem aproveitou melhor as chances que estavam sendo criadas foram paranaenses. Erick arrancou em velocidade e passou para Geuvânio. Ele limpou a jogada e bateu para abrir o placar: 1 a 0.
Mas o RB Bragantino não se abateu. Foi para cima, pressionou e logo conseguiu o igualou o marcador. Claudinho recebeu excelente lançamento de Matheus Jesus. Ele arrancou com a bola e jogou por cima do goleiro Santos. Um lindo gol, 1 a 1.
O jogo continuou movimentado até o término da etapa inicial. No entanto, as oportunidades que foram criadas não chegaram assustar as defesas das duas equipes.
Mas o ritmo frenético da primeira etapa deu uma freada bastante brusca. O Athletico-PR trocava passes, enquanto o RB Bragantino buscava se defender.
Os treinadores resolveram mexer nos times. Coincidência ou não, quase que em seguida o RB Bragantino teve uma ótima oportunidade para marcar. Ytalo deu belo passe para Bruno Tubarão. O atacante entrou na área e bateu forte, mas Santos estava lá para salvar o Furacão.
Mas a chance criada pelo RB Bragantino foi mesmo um lance isolado. O jogo continuou em ritmo lento, as duas equipes não ofereceram mais perigo aos goleiros e o placar do primeiro foi mantido:1 a 1
ATHLETICO-PR 1 x 1 RB BRAGANTINOLocal: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Data-Hora: 02/09/2020 – 20h30Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)Público/renda: pagantes:; total: / R$ Cartões amarelos: Cluadinho e Bruno Tubarão (BRA), Khellven (ATH)Cartões vermelhos: –Gol: Geuvânio (16’/1ºT), Claudinho (29’/1ºT) ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Wellington (Richard, aos 34’/2ºT), Erick (Carlos Eduardo, aos 21’/2ºT) e Léo Cittadini; Geuvânio (Christian, aos 20’/2ºT), Bissoli (Walter, aos 34’/2ºT) e Pedrinho (Fabinho, aos 18’/2ºT). Técnico: Eduardo Barros.RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ricardo Ryller (Uillian Correia, aos 32’/2ºT), Matheus Jesus (Lucas Evangelista, aos 42’/2ºT) e Claudinho; Artur (Morato, aos 42’/2ºT), Hurtado (Ytalo, aos 14’/2ºT) e Leandrinho (Bruno Tubarão, aos 14’/2ºT). Técnico: Marcinho.