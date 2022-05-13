Athletico-PR chega para jogo com o Fluminense em meio à crise interna e pressão por desempenho

O Tricolor entra em campo neste sábado para mais um duelo pelo Brasileirão. No Estádio Raulino de Oliveira, o Fluminense recebe o Athletico-PR, às 21h, em jogo válido pela sexta rodada da competição. O adversário, que domina o retrospecto contra o Time de Guerreiros, viaja em meio à turbulência da recente mudança de técnicos logo após recuperar o caminho das vitórias. Desta forma, os clubes vivem situações semelhantes, mas ainda assim diferentes.O Athletico-PR tem números equilibrados na temporada. Em 28 jogos, foram 11 vitórias, oito empates e nove derrotas. Contudo, o clube amargou decepções desde o início do ano. No estadual, foi eliminado na semifinal pelo Coritiba, que acabou levantando a taça. No Brasileirão, o Furacão venceu apenas duas vezes e foi derrotado em três ocasiões. Até agora, a equipe não conseguiu os três pontos fora de casa no torneio. Além disso, o departamento de futebol do clube não passa por dias bons. Após a demissão de Carille, que comandou o elenco em apenas sete jogos, Felipão passou a acumular as funções de diretor e técnico. Embora o Athletico tenha dado a entender que busca um treinador, o veterano já afirmou que assumirá o cargo à beira do gramado até o fim do ano, mesmo a contragosto. Em sua estreia à frente do time, venceu o Tocantinópolis na Copa do Brasil, na última terça.