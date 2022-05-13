Athletico-PR chega para jogo com o Fluminense em meio à crise interna e pressão por desempenho

O Tricolor entra em campo neste sábado para mais um duelo pelo Brasileirão. No Estádio Raulino de Oliveira, o Fluminense recebe o Athletico-PR, às 21h, em jogo válido pela sexta rodada da competição. O adversário, que domina o retrospecto contra o Time de Guerreiros, viaja em meio à turbulência da recente mudança de técnicos logo após recuperar o caminho das vitórias. Desta forma, os clubes vivem situações semelhantes, mas ainda assim diferentes.O Athletico-PR tem números equilibrados na temporada. Em 28 jogos, foram 11 vitórias, oito empates e nove derrotas. Contudo, o clube amargou decepções desde o início do ano. No estadual, foi eliminado na semifinal pelo Coritiba, que acabou levantando a taça. No Brasileirão, o Furacão venceu apenas duas vezes e foi derrotado em três ocasiões. Até agora, a equipe não conseguiu os três pontos fora de casa no torneio. Além disso, o departamento de futebol do clube não passa por dias bons. Após a demissão de Carille, que comandou o elenco em apenas sete jogos, Felipão passou a acumular as funções de diretor e técnico. Embora o Athletico tenha dado a entender que busca um treinador, o veterano já afirmou que assumirá o cargo à beira do gramado até o fim do ano, mesmo a contragosto. Em sua estreia à frente do time, venceu o Tocantinópolis na Copa do Brasil, na última terça.
+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseOutro fator é o calendário do Furacão. Quatro dias após o confronto com o Fluminense, o time irá enfrentar o Libertad, pela fase de grupos da Libertadores. Na competição, o Athletico acumula apenas quatro pontos e está na última colocação do Grupo B, com uma vitória, duas derrotas e um empate. A uma rodada do fim da etapa inicial, o clube não disputa mais a classificação para as oitavas de final, e deve priorizar a recuperação no Brasileirão. Apesar dos problemas internos e da má fase, o Athletico conta com o retrospecto a seu favor. Em 59 partidas, o clube venceu 26, perdeu 22 e empatou 11 vezes. No último jogo entre os clubes ocorrido no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Furacão venceu o Flu por 4 a 1, pelo primeiro turno do Brasileirão. Contudo, no segundo turno, o Tricolor levou a melhor por 1 a 0, na Arena da Baixada.
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