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futebol

Athletic x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O time azul, que venceu na estreia, busca sua segunda vitória na competição estadual...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2022 às 17:38

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 17:38

Athletic e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 30 de janeiro, às 11h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Os dois times tentam a segunda vitória na competição. A equipe do interior derrotou o Uberlândia na estreia, enquanto a Raposa venceu a URT, no Independência, com a presença de Ronaldo, novo dono do time celeste. O técnico Paulo Pezzolano deve repetir o time que superou o Trovão Azul; O mesmo deve ocorrer com Roger, comandante do time de São João Del Rei. Será o primeiro desafio celeste fora de casa, que tenta manter a liderança do Estadual. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATHLETIC X CRUZEIRO Data: 30 de janeiro 2022Horário: 11h(de Brasília)Local:Joaquim Portugal, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli Assistentes: Celso Luiz da Silva e Samuel Henrique Soares SilvaOnde assistir: Tempo SportsOnde seguir: Tempo Real LANCE, Super FM e Itatiaia FM
Athletic (Técnico:Roger)
Pedrão, Wellington Silva, Danilo, Sidmar e Vinicius Silva; Emerson , Wallison, Kadu, Douglas Santos, Michael Paulista e Rafael Lucas Desfalques: nenhum
Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)
Denivys; Rômulo, Mateus Silva, Eduardo Brock (Geovane) e Rafael Santos (Gabriel Dias); João Paulo (Bruno José),Filipe Machado) e Marco Antônio (Oliveira); Giovanni, Waguininho, Edu ( Thiago). Desfalques: nenhum
Crédito: ARaposavenceunaestreiadoEstadualoduelocontraaURT-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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