Athletic x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Athletic e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 30 de janeiro, às 11h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Os dois times tentam a segunda vitória na competição. A equipe do interior derrotou o Uberlândia na estreia, enquanto a Raposa venceu a URT, no Independência, com a presença de Ronaldo, novo dono do time celeste. O técnico Paulo Pezzolano deve repetir o time que superou o Trovão Azul; O mesmo deve ocorrer com Roger, comandante do time de São João Del Rei. Será o primeiro desafio celeste fora de casa, que tenta manter a liderança do Estadual. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATHLETIC X CRUZEIRO Data: 30 de janeiro 2022Horário: 11h(de Brasília)Local:Joaquim Portugal, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli Assistentes: Celso Luiz da Silva e Samuel Henrique Soares SilvaOnde assistir: Tempo SportsOnde seguir: Tempo Real LANCE, Super FM e Itatiaia FM