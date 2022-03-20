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Athletic termina 1ª fase do Mineiro na vice-liderança. URT e Uberlândia são rebaixados

América-MG, Villa Nova, Democrata-GV e Tombense vão disputar o Troféu Inconfidência, torneio pós-temporada do Estadual ...
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Publicado em 

19 mar 2022 às 21:45

Publicado em 19 de Março de 2022 às 21:45

A primeira fase do Campeonato Mineiro 2022 chegou ao fim. Atlético-MG, Atlhetic, Cruzeiro e Caldense terminaram nas quatro primeiras posições e farão as semifinais. Galo e Caldense se enfrentam em um duelo, enquanto a Raposa encara o Athletic, melhor time do interior, que em 11 jogos, marcou 25 pontos. O time de São João Del Rei teve uma campanha consistente e mesmo perdendo jogos para Cruzeiro e Atlético-MG, não foi dominado pelos times da capital, inclusive empatando com o América-MG. Se Athletic e Caldense estão nas semifinais, URT, que perdeu para o Democrata-GV, e Uberlândia foram derrotado na ultima rodada e caíram para o módulo II. Patrocinense e Pouso Alegre se salvaram com vitórias sobre Cruzeiro e Uberlândia. Troféu Inconfidência A competição pós-temporada do Campeonato Mineiro tem quatro representantes. Villa Nova, América-MG, Democrata-GV e Tombense. Os duelos são América-MG, quinto colocado, contra o Tombense, oitavo. Villa Nova, sexto, contra o sétimo Democrata. As partidas das semifinais do Inconfidência por enquanto estão marcadas para quarta-feira, 23, e a volta no dia 27, domingo.
Crédito: OAthetic,foiomelhortimedointeriornaprimeirafasedoEstadual,ficandoatrásapenasdoliderAtlético-MG-(HenriqueChendes/VillaNova

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