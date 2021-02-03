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Athletic Club, de São João Del Rei, contrata Loco Abreu para a disputa do Campeonato Mineiro 2021

O veterano atacante será a principal atração do clube mineiro que volta à primeira divisão de Minas Gerais após 50 anos...
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Publicado em 

03 fev 2021 às 19:03

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:03

Crédito: Loco Abreu posou com a foto do Athletic e vai atuar no estadual de Minas Gerais-(Arquivo Pessoal/Fábio Mineiro
O Campeonato Mineiro 2021 terá duas novidades: a volta do Athletic Club, de São João Del Rei, para a elite estadual, e a contratação do atacante uruguaio Loco Abreu pelo time do interior mineiro. O negócio foi divulgado pelo gerente de futebol do Athletic Club, Fábio Mineiro. Loco Abreu, de 44 anos, é o principal reforço do time de São João Del Rei. O dirigente disse que a vinda do veterano, que fez sucesso no Botafogo e na seleção do seu país, foi fechada na terça-feira, 2 de fevereiro. O jogador é aguardado na próxima semana para realizar exames médicos. O Athletic será o 30º clube da carreira de Loco Abreu.
CONFIRA A CLASSIFICAÇAO ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O Athletic Club quer explorar a fama de Loco para ações de marketing, além de ainda ver um potencial esportivo do experiente atacante. O último clube de Loco Abreu foi o Boston River, do Uruguai, onde foi técnico e jogador. Ele deixou o clube após má campanha no Campeonato Uruguaio, em que sua equipe era a última colocada.
O Athletic voltou à elite do Campeonato Mineiro após o vice-campeonato no Módulo 2, a segunda divisão. O time do interior não disputava a primeira divisão desde 1971. A estreia no Estadual será no dia 28 de fevereiro, contra o Patrocinense, fora de casa.

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