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futebol

Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe catalã visita o time do País Basco no Estádio San Mamés no segundo jogo oficial sem o argentino Lionel Messi. Partida acontece às 17h (de Brasília)...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 12:06
Crédito: LLUIS GENE / AFP
No segundo jogo oficial sem Lionel Messi, o Barcelona volta a campo neste fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Após vencer a Real Sociedad na estreia, os catalães encaram outra equipe do País Basco, desta vez fora de casa. Neste sábado, o time de Ronald Koeman enfrenta o Athletic Bilbao, às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22ATHLETIC BILBAODepois de empatar com o Elche na estreia da La Liga, o Athletic Bilbao recebe um dos candidatos ao título da competição. Antes da partida, o técnico Marcelino García Toral falou o que é preciso fazer para conseguir vencer o Barcelona.
- Temos que fazer as coisas muito bem para vencê-los. O Barcelona imprime mais velocidade às ações ofensivas, é preciso estar em quadra baixa o menos possível. Tente atacar com solvência. Seja eficaz. Teremos que ser intensos, preparamos como pressioná-los - disse Marcelino.
BARCELONAVindo de vitória, o Barcelona busca mais um triunfo para continuar com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. No entanto, segundo o técnico Ronald Koeman, a equipe catalã não terá vida fácil jogando no País Basco.
- Jogar em San Mamés é sempre difícil. Além disso, o Athletic Bilbao melhorou. Eles estão em uma pré-temporada de seis semanas e têm conseguido trabalhar bem e arduamente. É uma equipe forte, que joga com um sistema definido, e nós sabemos o que vamos encontrar - disse Koeman.
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Athletic Bilbao x BarcelonaCampeonato Espanhol - La Liga2ª Rodada​Data e horário: 21/08/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)Árbitro: Juan Martínez MunueraAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Pablo González FuertesTransmissão: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino García Toral)Agirrezabala; De Marcos, Álvarez, Íñigo Martínez e Balenziaga; Berenguer, Dani Garcíaa, Vencedor e Muniain; Sancet e Iñaki Williams.
Desfalques: Berchiche, Nolaskoain, Kodro, Córdoba e Petxa (lesionados); Ander Capa (dúvida).
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Neto; Dest, Eric Garciá, Piqué e Jordi Alba; Busquets Pedri e De Jong; Griezmann, Braithwaite, Memphis Depay.
Desfalques: Dembélé, Ter Stegen, Ansu Fati e Agüero (lesionados); Philippe Coutinho (sem ritmo); Mingueza (dúvida).

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