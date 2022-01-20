futebol

Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei

Time do País Basco joga melhor, domina os catalães e derrota o algoz da temporada passada, quando perdeu na final. Próximo adversário será o Mallorca...
LanceNet

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 20:05

Avante, Leones. Nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei, o Athletic Bilbao recebeu o Barcelona no Estádio San Mamés e o time do País Basco venceu os catalães, por 3 a 2, na prorrogação, para garantir vaga na próxima fase. Os gols foram marcados por Muniain (duas vezes) e Iñigo Martínez. Ferrán Torres e Pedri fizeram para a equipe catalã.
GOLAÇO DE UM LADOJogando em casa, o Athletic Bilbao precisou de menos de dois minutos para balançar as redes. Nico Williams foi na linha de fundo pela direita, cruzou para o meio e a bola atravessou a área. O camisa 10 Muniain ficou com ela, viu o goleiro Ter Stegen adianto e tocou por cobertura para fazer um golaço.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
GOLAÇO DO OUTROSe o time do País Basco abriu o placar com um golaço, o Barcelona respondeu da mesma forma. Aos 20 minutos, depois de troca de passes pelo lado esquerdo, Ferrán Torres acertou lindo chute de chapa e não deu chances para o goleiro Agirrezabala. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Barça.
GOL NO FIMO segundo tempo foi equilibrado, mas o Athletic Bilbao foi quem pressionou mais. E na reta final, aos 40 minutos, o zagueiro Iñigo Martínez fez o gol da classificação. Muniain bateu falta na área, Berenguer tentou de cabeça, mas viu Ter Stegen defender. No rebote, o defensor mandou para o fundo das redes.
EMPATE NO APAGAR DAS LUZESQuando a vitória do Athletic parecia definida, o Barcelona foi valente e buscou novamente o empate. Nos acréscimos, a zaga do Bilbao cortou bola levantada na área, mas Dani Alves pegou a sobra. De primeira, o brasileiro mandou para o meio de bicicleta e Pedri chegou batendo forte para marcar.
PRORROGAÇÃONo último lance do primeiro tempo da prorrogação, Nico Williams cruzou pela direita, mas a bola bateu na mão de Jordi Alba. Com auxílio do VAR, o árbitro José Luis Munuera marcou o pênalti, que Muniain converteu para classificar o Athletic Bilbao.
+ Marcelo vira recordista no Real Madrid e encosta no Top-10 brasileiros com mais títulos na história; veja a lista
SEQUÊNCIA​Classificado para as quartas de final da Copa do Rei, o Athletic Bilbao vai encarar o Mallorca, que eliminou o Espanyol. O jogo será realizado entre os dias 1 e 3 de fevereiro.
Crédito: Segundo maior campeão da Copa do Rei, Athletic Bilbao já conquistou 23 títulos (Foto: CESAR MANSO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 receitas de shakes veganos ricos em proteínas
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 
Imagem de destaque
Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa

