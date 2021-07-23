Atas do CG do Santos: pagamento por Zanocelo, comissão por Sampaoli e Arena

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!

O Santos divulgou na tarde desta sexta-feira (23) as atas da reunião do Comitê de Gestão. As principais discussões foram sobre a contratações do meia Vinicius Zanocelo, renovação de Sánchez, as saídas de Quaresma e Vladimir, a contratação do novo diretor de marketing e empréstimos de atletas.

As atas também mostraram o andamento das conversas com a WTorre para a Nova Vila e revelaram que o clube foi condenada a pagar um intermediário na contratação de Jorge Sampaoli.

Reunião 23 - Dia 22 de Maio

Essa reunião, principalmente, foi embasada na aprovação de contratações de reforços para o Santos. Foram aprovadas as contratações do lateral-esquerdo Moraes, por empréstimo, do atacante Marcos Guilherme, do zagueiro Danilo Boza, e do meia Vinícius Zanocelo.

Neste caso do volante, o pagou R$ 500 mil pelo empréstimo do jogador, que pertence à Ferroviária. Se o Peixe fizer a opção pela compra, o valor será abatido no negócio. Se o Santos não optar pela compra, o valor será devolvido.

Todas foram aprovadas por Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka. Os membros do CG Rafael Leal e José Renato Quaresma justificaram a ausência por motivos profissionais e de saúde, respectivamente.

Reunião 24 - Dia 3 de Junho

Nesta reunião, para começar, o vice-presidente, José Carlos de Oliveira, confirmou a entrega à CBF, em 31/5, do novo Planejamento Estratégico do clube e do balancete financeiro do primeiro trimestre de 2021. O novo orçamento para este ano poderá ser enviado em qualquer momento do ano para o Conselho Deliberativo.Além disso, o presidente comunicou ao Comitê de Gestão sobre a renúncia de José Renato Quaresma, por motivos de saúde. Rueda também informou a todos sobre o novo endereço do clube em São Paulo (Alameda Santos, 200), a ser incluído em nossos documentos oficiais.

Outro assunto debatido foi em relação contratações de reforços para as categorias de base: Marcio Wesley Santos, Hebert Faria, Gabriel Miranda Santos e Lucas Pires, além das renovações com : Jair e Deivid, ambos da categoria sub-17, e João Pistelli.

Outra importante decisão desse dia foi a aprovação da renovação de contrato com o uruguaio Carlos Sánchez. Aprovados por todos do CG, o novo vínculo do jogador com o clube vai até 22 de julho de 2023.

A contratação do novo gerente de Marketing do clube. Três candidatos foram finalistas no processo seletivo realizado por empresa de Headhunter. Após análise, foi aprovada a contratação de Rafael Soares.

Por fim, foi debatido empréstimos de jogadores. Foi aprovado a saída do atacante Donizete para a Inter de Limeira, do atacante Rodrigão para a Ponte Preta, sendo que o Santos FC terá a possibilidade de vender o atleta a qualquer momento do empréstimo e o atacante Allanzinho para o Guarani, sendo que o clube campineiro pagará uma porcentagem maior do salário do atleta dependendo do número de partidas jogadas.

Reunião 25 - Dia 11 de Junho

Nesta reunião foi aprovado a contratação do volante Guilherme Camacho, a renovação do Menino da Vila Sandry, e, em destaque, o acordo com a Krasnodar, sobre a contratação de Cueva. Ficou definido o pagamento da dívida até dezembro de 2023, evitando assim o risco de um possível novo transfer ban da FIFA.

Reunião 26 - Dia 21 de Junho

O principal assunto do dia foi uma proposta do Departamento Jurídico, já alinhada com o Financeiro, de parcelamento de dívida de US$ 175 mil com um intermediário que ganhou ação em tribunal internacional sobre a contratação de Jorge Sampaoli, em dezembro de 2018. Foi aprovado pelo Comitê.

Reunião 27 - Dia 23 de Junho

O dia contou com a aprovação da contratação da técnica Tatiele Silveira, para a equipe profissional das Sereias da Vila. O presidente colocou em votação as contratações de Davis Silva, Diogo Correia, Geliel Souza Silva, João Victor, Thomas Amaral, todos aprovados em relatórios do Departamento de Futebol. O Comitê de Gestão solicitou que todos os contratos tenham cláusula automática de renovação, com salário pré-determinado, que seja do interesse do clube.

Reunião 28 - Dia 28 de Junho

O presidente Andres Rueda colocou em votação acordo de rescisão amigável com o goleiro Vladimir, compondo e parcelando valores, bem como liberando o atleta para acertar com outro clube.

Rafael Leal apresentou o resultado de uma série de reuniões entre representantes do clube e da WTorre. O Comitê deGestão analisou as três premissas iniciais básicas do projeto: a) o percentual a ser repassado da WTorre para o Santos a cada ano; b) o valor pago pelo Santos à W Torre por partida; c) a duração do contrato. Os três tópicos continuarão a ser discutidos com a WTorre, a partir das sugestões do CG, para votação em reunião futura.