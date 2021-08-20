futebol

Ataque do Santos trava após saída de Kaio Jorge para a Juventus

Santos fez 8 gols nos últimos sete jogos, sendo quatro diante da Juazeirense. Dos outros quatro, dois foram de pênalti, um contra e um de Carlos Sánchez com bola rolando...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 11:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 11:07
Crédito: CESAR OLMEDO / POOL / AFP
O Santos foi eliminado das quartas de final da Copa Sul-Americana. No duelo de ida venceu o Libertad por 2 a 1, mas perdeu no Paraguai por 1 a 0 e pelo critério do gol fora de casa e a equipe de Assunção avançou às semifinais.Alguns números mostram que o ataque santista travou após da saída de Kaio Jorge, artilheiro do clube na temporada com oito gols. São sete partidas sem o camisa 9 e apenas oito gols marcados, a mesma quantia do atacante na temporada.
Dos oito gols marcados, 4 gols na goleada sobre a Juazeirense, um time da Série D, pela Copa do Brasil. Nos outros seis jogos, o Peixe marcou apenas quatro gols, sendo 2 de pênalti (contra Chapecoense e Libertad, pelo Brasileiro e Sul-Americana, respectivamente); 1 gol contra diante o próprio Libertad e apenas um com Carlos Sánchez de cabeça contra o Fortaleza, pelo Brasileiro.Quatro desses oito gols foram marcados pelo meia Carlos Sánchez, que se recuperou de uma cirurgia na LCA e vêm sendo titular absoluto com Fernando Diniz. O técnico inclusive tem optado pela formação com quatro homens no meio de campo, uma vez que o Santos ainda não tem um jogador de referência de área.
Marcos Leonardo, Raniel e Bruno Marques são opções no banco. Inclusive, Diniz iniciou a partida no Paraguai com a mesma formação e e terminou a partida com os três centroavantes em campo. Mesmo assim o Santos não conseguiu balançar as redes.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

