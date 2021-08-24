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futebol

Ataque do Palmeiras vive seca; veja quando cada jogador marcou pela última vez

Com exceção de um gol de Willian na derrota para o Fortaleza, atacantes do Verdão não balançam as redes há mais de um mês...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Verdão foi derrotado por 2 a 0 pelo Cuiabá no último domingo (22), no Allianz Parque. Saindo em desvantagem nos primeiros minutos, o ataque do Palmeiras acumulou chances perdidas ao longo da partida, realizando um total de 31 finalizações, mas apenas sete (22%) na direção do gol defendido pelo goleiro Walter.De acordo com o SofaScore, o Palmeiras criou oito chances claras de gol - e desperdiçou todas. Deyverson, que entrou no intervalo, foi responsável por perder cinco grandes oportunidades de marcar. Assim, o camisa 16 se tornou o jogador que mais perdeu chances claras, em apenas um tempo, nas últimas seis edições do Brasileirão (desde 2016).
A má fase se estende para os demais atacantes do Verdão. Mesmo sendo o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 27 gols, o Alviverde não vê um jogador do setor balançar as redes já há algum tempo. Confira:O maior jejum é de Gabriel Veron, que marcou pela última vez no dia 24 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o Ceará, ainda pelo Brasileirão de 2020. Titular na derrota diante do Cuiabá, Rony não marca há quase três meses. O camisa 7 fez dois gols na vitória por 6 a 0 sobre o Univesitario-PER, ainda pela fase de grupos da Libertadores, no dia 28 de maio.
Também na escalação inicial na derrota do último domingo, Wesley balançou as redes pela última vez no dia 6 de junho, na vitória por 3 a 1 diante da Chapecoense, pela 2ª rodada do Brasileirão. Foi no mesmo jogo que Luiz Adriano, sequer utilizado ao longo da partida com o Cuiabá, marcou seu último gol pelo Palmeiras.
Deyverson, por sua vez, balançou a rede na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na 8ª rodada do Brasileirão, no dia 1º de julho. Mais de duas semanas depois, no dia dia 18 de julho, Breno Lopes deixou sua última marca na vitória por 3 a 0 diante do Atlético-GO, pela 12ª rodada do campeonato nacional. O gol mais recente feito por um atacante do Palmeiras é de Willian, marcado no dia 8 de agosto, na derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, na 15ª rodada.
Veja abaixo quando os atacantes do Palmeiras marcaram seus últimos gols:
Gabriel Veron - 24/01Rony - 28/05Wesley - 06/06Luiz adriano - 06/06Deyverson - 01/07Breno - 18/07Willian - 08/08

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