Ataque do Inter falha em jejum como visitante

Na briga por uma vaga na Libertadores da América, o Internacional precisa somar pontos, mas a equipe comandada por Diego Aguirre tem encontrado diversos problemas quando atua fora do Beira-Rio.

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Na última quarta-feira, o Inter visitou o Cuiabá e foi superado por 1 a 0, resultado que manteve o time fora do G-6.

Agora, o Colorado está na marca de seis partidas sem vencer como visitante no Brasileirão e com um grave jejum de gols.

Durante a sua marca negativa, o Inter só anotou um gol, que ocorreu diante do Juventude. Quando encarou o Atlético-MG, Ceará, Palmeiras, São Paulo e Cuiabá, o time saiu de campo zerado.