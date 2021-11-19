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futebol

Ataque do Inter falha em jejum como visitante

Time de Diego Aguirre marcou apenas um gol nos últimos seis jogos fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:33

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:33

Na briga por uma vaga na Libertadores da América, o Internacional precisa somar pontos, mas a equipe comandada por Diego Aguirre tem encontrado diversos problemas quando atua fora do Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na última quarta-feira, o Inter visitou o Cuiabá e foi superado por 1 a 0, resultado que manteve o time fora do G-6.
Agora, o Colorado está na marca de seis partidas sem vencer como visitante no Brasileirão e com um grave jejum de gols.
Durante a sua marca negativa, o Inter só anotou um gol, que ocorreu diante do Juventude. Quando encarou o Atlético-MG, Ceará, Palmeiras, São Paulo e Cuiabá, o time saiu de campo zerado.
Crédito: Foto:AssComDourado

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