Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ataque do Corinthians tem a pior sequência desde junho de 2019

Timão não marca um gol há três jogos e iguala marca da equipe de Fábio Carille no meio da última temporada; Dyego Coelho explica situação e pede tempo para resolver o problema...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 out 2020 às 12:00

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 12:00

Crédito: Jô é o atacante do Corinthians no Campeonato Brasileiro com 3 gols marcados, mas não tem recebido tantas oportunidades nos últimos jogos (Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
A fase do Corinthians não é das melhores e o sistema ofensivo do Timão não está dando conta dos recado. A equipe não marca gols há três jogos e igualou a marca negativa de junho do ano passado, quando também amargou o jejum por três partidas seguidas. Atual técnico do Alvinegro, Dyego Coelho explicou que vem focando o treinamento na evolução da defesa.
TABELA>Veja como está a classificação do Brasileirão 2020
Em crise e flertando com a possibilidade de entrar no grupo dos quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não faz um gol há mais de 300 minutos. A última vez que conseguiu balançar a rede adversária foi no dia 16 de setembro, quando bateu o Bahia, na Neo Química Arena, por 3 a 2. De lá para cá, derrota para o Sport (1 a 0) e empates sem gols com Atlético-GO e Red Bull Bragantino.
Na última temporada, sob o comando de Fábio Carille, a equipe passou por um momento parecido em junho, quando perdeu para o Flamengo (1 a 0), nas oitavas de final da Copa do Brasil, empatou sem gols com o Cruzeiro pelo Brasileirão e, na sequência, foi derrotado para o Santos na Vila Belmiro, também por 1 a 0.Responsável pelo futebol apresentado pelo Corinthians, Dyego Coelho explicou que o foco era resolver o problema do sistema defensivo - que vinha sendo um dos mais vazados do Brasileirão com Tiago Nunes. Nos últimos três jogos, a equipe sofreu apenas um gol e a marca agradou o treinador, que fala em evolução. Agora, o foco é trabalhar para desenvolver o ataque.
- A gente vai trabalhando em evolução. Não estamos conseguindo fazer gol, mas não tomamos. É uma evolução, não tem como. Cuidar da parte defensiva, depois do centro e depois para o ataque. Isso leva tempo, estamos tentando otimizar isso o mais rápido possível - afirmou o comandante na noite do último sábado, logo após o empate em Bragança Paulista.
Na próxima quarta, às 19h, o Corinthians encara o Santos, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado pelos recentes maus resultados, o Timão tenta ser mais efetivo no ataque e, principalmente, sair do clássico com um resultado positivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados