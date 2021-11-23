Ataque do Bragantino para de funcionar em momento decisivo da temporada

Conhecido pelo estilo ofensivo dentro das quatro linhas, o Red Bull Bragantino vive um momento de instabilidade dentro das quatro linhas.
Desde a derrota contra o Cuiabá, que ocorreu na Arena Pantanal, o Massa Bruta voltou a campo outras cinco vezes e decepcionou.
O time de Mauricio Barbieri venceu apenas um duelo e foi derrotado em cinco oportunidades, uma delas na final da Copa Sul-Americana.
O grande motivo para a falta de resultado é o desempenho negativo do ataque, que marcou apenas três vezes e todas contra o Fortaleza.
Confira os resultados:
Cuiabá 1 x 0 Bragantino
Bragantino 0 x 2 Athletico
Santos 2 x 0 Bragantino
Bragantino 3 x 0 Fortaleza
Grêmio 3 x 0 Bragantino
Bragantino 0 x 1 Athletico