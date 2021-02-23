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futebol

Atalanta x Real Madrid: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe italiana vive bom momento no Calcio, enquanto os merengues vem de quatro vitórias seguidas, mas com desempenho contestado e muitas lesões no elenco...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 13:08

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 13:08
Crédito: CESAR MANSO / AFP
Buscando surpreender o mundo do futebol mais uma vez, a Atalanta recebe o Real Madrid nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Champions League, às 17h (horário de Brasília). Ambas as equipes vivem boas fases em suas competições nacionais, mas os merengues estão com problemas devido a lesões e com um futebol irregular sob comando de Zidane.Passou a responsabilidade
- Não somos os favoritos e não temos a obrigação de ganhar. Nunca jogamos contra o Real Madrid e apenas no campo entenderemos o que fazer. O Real é um dos melhores clubes do mundo e quando disputamos esse tipo de partida sempre crescemos como grupo. Não vamos mudar nossa natureza que nos trouxe até aqui. Devemos subir a atenção e a concentração, mas estamos tranquilos - afirmou Gasperini.
> Veja a tabela da Champions League
Dificuldades
O Real Madrid iniciou a Champions League perdendo em casa para o Shakhtar Donetsk e empatando com o Borussia Monchengladbach. Logo de início, o time correu o risco de ser eliminado do torneio na fase de grupos, mas garantiu o primeiro lugar na última rodada. Nesta partida, o clube não conta com Benzema e Sergio Ramos, pilares do ataque e da defesa e o elenco precisa se superar novamente.
FICHA TÉCNICA:Atalanta x Real Madrid
Data e horário: 24/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA)Onde assistir: Facebook (TNT Sports)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATALANTA (Técnico: Gasperini)Gollini; Toloi, Djimsiti e Palomino; Maehle, De Roon, Freuler e Gosens; Ilicic; Zapata e Muriel.
Desfalques: Hans Hateboer (machucado).
REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Vazquez, Varane, Nacho e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Diaz e Vinícius Júnior.
Desfalques: Benzema, Sergio Ramos, Carvajal, Hazard, Rodrygo, Marcelo, Militão e Valverde (machucados).

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