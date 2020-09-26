Atacantes, Gabriel Veron e Lázaro se reencontram após parceria na Sub-17

O jogo entre Palmeiras e Flamengo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2020, tinha tudo para reservar grandes duelos, como Luiz Adriano. Porém, com o surto de COVID-19 no elenco rubro-negro, somente dois titulares de Domenéc Torrent devem jogar no Allianz Parque.
Para conseguir entrar em campo, o atual campeão brasileiro teve que convocar diversos jovens de sua base para a partida deste domingo (27). Entre eles, está o atacante Lázaro, de 18 anos.Lázaro foi companheiro de ataque de Gabriel Veron durante toda a campanha do título brasileiro da Copa do Mundo Sub-17, em novembro de 2019, no torneio realizado no Brasil.Reserva da Seleção em muitas partidas, Lázaro acabou sendo o nome do tetracampeonato brasileiro, ao fazer o gol do título, na decisão diante do México. Bola de ouro do campeonato, Gabriel Veron sofreu o pênalti que deu a chance do Brasil empatar a partida.Na semifinal, diante da França, Gabriel Veron e Lázaro também foram os nomes da virada brasileira para cima dos franceses.Quase um ano depois, os dois se reencontram, agora já como profissionais. De um lado, Gabriel Veron busca se firmar na equipe do Palmeiras, enquanto Lázaro tenta chamar a atenção de Domenéc para ganhar uma possível vaga no estrelado ataque do Flamengo.Gabriel Veron e Lázaro se enfrentaram várias vezes pelos seus respectivos clubes nas categorias de base. No ano passado, o Verdão acabou ficando com o título da Supercopa do Brasil Sub-17, em cima do Flamengo, mesmo sofrendo gol de Lázaro, no Maracanã.
Os dois clubes que disputam pelo protagonismo no profissional, também possuem grandes nomes da geração '2002' do nosso futebol, tanto que na Seleção Brasileira campeã do Mundo Sub-17, em 2019, oito jogadores eram de Flamengo e Palmeiras (quatro de cada clube).