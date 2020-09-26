Atacantes, Gabriel Veron e Lázaro se reencontram após parceria na Sub-17

Para conseguir entrar em campo, o atual campeão brasileiro teve que convocar diversos jovens de sua base para a partida deste domingo (27). Entre eles, está o atacante Lázaro, de 18 anos.Lázaro foi companheiro de ataque de Gabriel Veron durante toda a campanha do título brasileiro da Copa do Mundo Sub-17, em novembro de 2019, no torneio realizado no Brasil.​Reserva da Seleção em muitas partidas, Lázaro acabou sendo o nome do tetracampeonato brasileiro, ao fazer o gol do título, na decisão diante do México. Bola de ouro do campeonato, Gabriel Veron sofreu o pênalti que deu a chance do Brasil empatar a partida.​Na semifinal, diante da França, Gabriel Veron e Lázaro também foram os nomes da virada brasileira para cima dos franceses.​Quase um ano depois, os dois se reencontram, agora já como profissionais. De um lado, Gabriel Veron busca se firmar na equipe do Palmeiras, enquanto Lázaro tenta chamar a atenção de Domenéc para ganhar uma possível vaga no estrelado ataque do Flamengo.​Gabriel Veron e Lázaro se enfrentaram várias vezes pelos seus respectivos clubes nas categorias de base. No ano passado, o Verdão acabou ficando com o título da Supercopa do Brasil Sub-17, em cima do Flamengo, mesmo sofrendo gol de Lázaro, no Maracanã.