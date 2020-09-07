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Atacantes do Palmeiras voltam a marcar e encerram 'dependência'

Gabriel Veron e Willian saíram do banco de reservas e comandaram a virada contra o RB Bragantino. Depois da parada, somente Luiz Adriano tinha marcado como jogador do setor...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 08:27
A virada do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino foi construída a partir de atacantes. Gabriel Veron e Willian saíram do banco de reservas e marcaram os gols da vitória por 2 a 1, em Bragança Paulista.
Desde a volta do futebol, em 22 de julho, somente Luiz Adriano tinha marcado pelo Verdão, contando os jogadores de frente. Veron se recuperava de lesão muscular e Bigode vinha com jejum desde março.
Willian é vice-artilheiro da equipe no ano com nove tentos, um a menos do que Luiz Adriano.No período de seca dos homens de frente o camisa 10 fez cinco gols, um deles na final do Paulistão, enquanto o time marcou 15 vezes. Vale lembrar que Vanderlei Luxemburgo tem testado várias formações do meio para frente na tentativa de encontrar a formação ideal.

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