Atacantes do Palmeiras voltam a marcar e encerram 'dependência'

A virada do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino foi construída a partir de atacantes. Gabriel Veron e Willian saíram do banco de reservas e marcaram os gols da vitória por 2 a 1, em Bragança Paulista.

Desde a volta do futebol, em 22 de julho, somente Luiz Adriano tinha marcado pelo Verdão, contando os jogadores de frente. Veron se recuperava de lesão muscular e Bigode vinha com jejum desde março.

Willian é vice-artilheiro da equipe no ano com nove tentos, um a menos do que Luiz Adriano.No período de seca dos homens de frente o camisa 10 fez cinco gols, um deles na final do Paulistão, enquanto o time marcou 15 vezes. Vale lembrar que Vanderlei Luxemburgo tem testado várias formações do meio para frente na tentativa de encontrar a formação ideal.