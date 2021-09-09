Atacantes do Bragantino comemoram participação em título histórico no feminino

Participantes do primeiro título na história do futebol feminino do Red Bull Bragantino, as jovens atacantes Layssa e Julinha, 19 e 20 anos, respectivamente, comemoraram muito o feito da equipe de Bragança Paulista obtido nas penalidades contra o Atlético-MG.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Que sensação única poder dizer que sou campeã! Somos campeãs! Obrigada Red Bull Bragantino por me proporcionar os melhores momentos e por me fazer ter certeza que quero essa carreira pra toda vida. Somos merecedoras de tudo isso! - declarou Julinha. - Que dia! Que loucura! Ainda em êxtase com tudo isso que está acontecendo em nossas vidas. Batalhamos demais pra chegar onde chegamos, sabíamos que seria um jogo difícil, e graças a Deus e a todo nosso esforço, esse título é nosso. Somos campeãs! O Red Bull Bragantino é gigante! - comemorou Layssa.