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Atacantes do Bragantino comemoram participação em título histórico no feminino

Na decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta superou, nas penalidades, o Atlético-MG em Belo Horizonte...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 16:51

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 16:51

Crédito: Atacante Julinha comemorando o título do Brasileirão Feminino na A2 (Divulgação/CBF
Participantes do primeiro título na história do futebol feminino do Red Bull Bragantino, as jovens atacantes Layssa e Julinha, 19 e 20 anos, respectivamente, comemoraram muito o feito da equipe de Bragança Paulista obtido nas penalidades contra o Atlético-MG.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Que sensação única poder dizer que sou campeã! Somos campeãs! Obrigada Red Bull Bragantino por me proporcionar os melhores momentos e por me fazer ter certeza que quero essa carreira pra toda vida. Somos merecedoras de tudo isso! - declarou Julinha. - Que dia! Que loucura! Ainda em êxtase com tudo isso que está acontecendo em nossas vidas. Batalhamos demais pra chegar onde chegamos, sabíamos que seria um jogo difícil, e graças a Deus e a todo nosso esforço, esse título é nosso. Somos campeãs! O Red Bull Bragantino é gigante! - comemorou Layssa.
Apesar da justa felicidade sentidas pelas jogadoras, os desafios do Braga na temporada 2021 ainda não acabaram.
Diferente do que ocorre no calendário do futebol masculino, o Massa Bruta está disputando o Paulistão Feminino onde, na próxima sexta-feira (10), enfrenta o Nacional. A partida, marcada para às 15h (de Brasília), acontecerá no CFA em Jarinu.

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