Atacante Zé Eduardo também processa o Cruzeiro. Ele pede mais de R$ 2 milhões do clube na Justiça

Zé Eduardo encontrou uma forma de desvincular do Cruzeiro, pois não está sendo aproveitado no time. Em 2020, jogou apenas 20 minutos ainda sob o comando de Ney Franco. Com Felipão, não teve nenhuma oportunidade. A ação foi distribuída à 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira, 19 de janeiro. O Cruzeiro ainda não foi citado no processo.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÁO DA SÉRIE B ATUALIZADA O contrato de Zé Eduardo, de 21 anos, vai até 2024. Ele foi comprado pelo clube em 2019 para defender o time sub-20. Entretanto, sem ganhar espaço no profissional, acabou sendo emprestado ao Villa Nova-MG e ao América-RN, onde teve boa temporada. Ele marcou dez gols em 11 jogos no ano passado pelos dois clubes, o que despertou a atenção de Ney Franco, que pediu seu retorno do América-RN. Após o pouco tempo em campo diante do Oeste, o atacante não teve mais chances e acabou sendo afastado do grupo principal, treinando em separado. O América-RN tentou ficar com o jogador por empréstimo novamente, mas por querer 15% dos seus direitos, o Cruzeiro se recusou a liberar o atleta. O jogador voltou a Belo Horizonte e o Cruzeiro tentou emprestá-lo para outro time potiguar, o ABC. Mas, as negociações não seguiram. O Brusque-SC também tentou, porém, sem sucesso. Com os salários atrasados, Zé Eduardo achou a “brecha” para conseguir deixar o clube via Justiça, caso não haja um acordo entre as partes.