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futebol

Atacante Zé Eduardo é liberado e retorna aos trabalhos no Cruzeiro

O jogador estava afastado desde fevereiro para averiguar uma possível alteração cardíaca. Mas agora, o exames deram segurança aos médicos do clube para liberar o atleta...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 16:44
Crédito: Zé Eduardo vira reforço da Raposa para o restante da Série B com o seu retorno-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro informou na tarde desta quarta-feira, 4 de agosto, que o atacante Zé Eduardo foi liberado pelo departamento médico para iniciar o processo de preparação física. O atleta retomará as atividades na tarde desta quarta-feira, na Toca II.
No início da temporada 2021, exames apontaram alterações cardíacas no jogador. Desde então, Zé Eduardo permaneceu em repouso, sempre acompanhado de maneira multidisciplinar pelos médicos do clube. Nos últimos dias, o atacante se submeteu a novas avaliações, como ressonância magnética, teste ergométrico e exame holter. Todos esses procedimentos apresentaram resultados satisfatórios, o que possibilitou o retorno do atleta aos treinamentos.
Todavia, o retorno aos gramados e trabalhos com o restante do elenco na mesma intensidade ainda devem demorar mais um pouco, pois ele ainda terá de se recondicionar fisicamente e seguirá monitorado pelos profissionais do clube.

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