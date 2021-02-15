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Atacante Waguinho é contratado pelo Coritiba

Após a passagem pelo Guarani, o atleta ganhou a oportunidade de integrar o elenco do Coxa em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 16:08

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:08

Crédito: Divulgação/Coritiba
Titular do Guarani em 2020, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, assinou com o Coritiba para a temporada 2021. Feliz com a oportunidade de defender as cores do Coxa nesta temporada, o jogador projetou fazer uma história de títulos e grandes apresentações no clube.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
'Estou muito feliz com essa oportunidade de defender as cores do Coritiba. O clube é gigante, com uma torcida maravilhosa. Só tenho a agradecer por essa chance. Vou trabalhar muito para construir uma história de grandes apresentações e títulos por aqui. Estou muito motivado'.
+ Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros
De acordo com o novo reforço, ele vai observar os companheiros na reta final do Brasileirão e espera entrar voando baixo para ajudar na reconstrução do Coxa.
'Vou trabalhar muito para ajudar a equipe na próxima temporada. Estou muito focado e fisicamente voando baixo. Quero que essas últimas semanas de Brasileiro sejam de grandes resultados para o grupo'.

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