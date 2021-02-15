Atacante Waguinho é contratado pelo Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

Titular do Guarani em 2020, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, assinou com o Coritiba para a temporada 2021. Feliz com a oportunidade de defender as cores do Coxa nesta temporada, o jogador projetou fazer uma história de títulos e grandes apresentações no clube.

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'Estou muito feliz com essa oportunidade de defender as cores do Coritiba. O clube é gigante, com uma torcida maravilhosa. Só tenho a agradecer por essa chance. Vou trabalhar muito para construir uma história de grandes apresentações e títulos por aqui. Estou muito motivado'.

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De acordo com o novo reforço, ele vai observar os companheiros na reta final do Brasileirão e espera entrar voando baixo para ajudar na reconstrução do Coxa.