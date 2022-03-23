Atacante Vitor Jacaré é inscrito no BID da CBF

De olho na estreia da Série B, o Bahia treina firme no CT Evaristo de Macedo e o técnico Guto Ferreira espera que a diretoria entregue nomes para compor o elenco.
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Um dos que a diretoria atendeu o pedido do treinador, Vitor Jacaré, já está disponível para integrar o elenco e trabalhar com os companheiros.
Contratado junto ao Ceará, o atleta foi inscrito no BID da CBF e pode jogar sem maiores problemas.
Calendário
A estreia do Bahia na Série B acontece dia 9 de abril, quando recebe o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova.